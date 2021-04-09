الامارات | أين تذهب.. «سيركل مول» يفتح أبوابه أمام الزوّار اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «سيركل مول» يفتح أبوابه أمام الزوّار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت شركة «نخيل» المرحلة الأولى من أحدث مراكزها التجارية «سيركل مول»، الذي افتتح أبوابه، أمس، بشكل أولي أمام الزوّار. ويهدف هذا المركز - الذي يحتل موقعاً استراتيجياً وسط «قرية جميرا الدائرية - JVC» قُبالة شارع حصة مباشرة - إلى أن يكون وجهة عائلية لسكان وزوّار القرية والمناطق المحيطة بها، في حين يضم مجموعة واسعة من كبرى محال البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الشهيرة والمطاعم والأنشطة الترفيهية.

وسيشهد «سيركل مول»، الذي يمتد على مساحة 532 ألف قدم مربعة، افتتاح مجموعة متنوّعة من العلامات التجارية، بما فيها: سوبرماركت «سبينس» و«نستو هايبر ماركت» و«دايسو» و«صيدلية ميديسينا» و«دو» و«اتصالات»، إضافة إلى كل ما يحتاجه المجتمع من وسائل التسوّق المريح وعلى مقربة من منازلهم. وبحلول النصف الثاني من العام الجاري سيضم هذا المركز التجاري نحو 80 متجراً ومطعماً ومركزاً ترفيهياً، إضافة إلى العديد من المتاجر الأخرى. كما سيضم هذا المركز التجاري مجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة، في حين سيفتح نادي «ول فيت»، الذي يتميز بأوجهه المتعددة العالية التقنية لأنشطة اللياقة البدنية والرشاقة، التي تسهم في تطوير القدرات الجسدية والعقلية، ما يشكل مزيجاً من الرياضات الأولمبية المماثلة، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتم تصميم «سيركل مول» لكي يكون وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة وملائماً للزوّار من مختلف الأعمار، بحيث يتمكن الأطفال من اللعب والتسلية في مركز ترفيهي عائلي يمتد على مساحة 17 ألف قدم مربعة يحتوي على صالة ألعاب وترامبولين تراعي إجراءات السلامة المعتمدة وصالون تجميل خاص بالصغار، إضافة إلى كثير من الأنشطة الأخرى.

وسيحتوي سطح المركز، الذي يضم أول نادٍ مجتمعي في «قرية جميرا الدائرية»، على مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية الأكثر حداثة، بما في ذلك مسبح خارجي وملعبان للتنس ومطعم McCafferty’s الأيرلندي، وهو مفهوم جديد لتقديم المأكولات والمشروبات.

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متجراً ومطعماً في الربع الأخير من 2021.

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