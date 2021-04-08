من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس الزمالك.. ملكة جمال العرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد اليوم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد قرانه على جميلة العرب الأميرة سمارة يحيى، في حفل عائلي، ونشر صورهما سويا خلال فاعليات كتب الكتاب الذي حضره عدد كبير من جمهور الزمالك، ولفتت سمارة يحيى الأنظار إليها بجمالها اللافت، وهو ما يعد أمرا طبيعيا، فهي ملكة جمال العرب، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها بحسب جريدة النصر الجزائرية.

معلومات عن سمارة يحيى زوجة أبو جبل

- اسمها الحقيقي الأميرة سمارة يحيى، من ولاية بومرداس بالجزائر.

- تبلغ سمارة من العمر 28 عاما.

- توجت في عام 2019، بلقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي أقيمت في مصر.

- حاصلة على بكالوريوس في التجارة والتسويق.

- درست في إنجلترا اللغة الإنجليزية، وفي أمريكا درست الاتصال.

- دخلت إلى عالم الموضة والموديلنج عن طريق الصدفة، حيث شجعتها شقيقتها على ذلك.

- كانت سمارة تعشق الموضة والأزياء، وبسبب قوامها الرشيق قررت التقديم في كاستنج ملكات الجمال.

- تم اختيارها بين 200 متسابقة، لتكون ضمن 16 واحدة فقط تأهلن للمسابقة.

- مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- من هواياتها الرسم والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الرياضة والموسيقى.

- تسعى سمارة للعمل في مجال التسويق خاصة لمستحضرات التجميل.

- تسعى لعمل خط إنتاج لها خصيصا، يكون بأسمها لمستحضرات التجميل.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية.

- جاءت إليها عروض للتمثيل في كثير من الدول منها مصر ولبنان ولندن.

- شجعتها عائلتها على الدخول إلى عالم الموضة والجمال.

- ترى أن المرأة الجزائرية قدوة للمرأة العربية.

- لديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرف الصغيرة.

- تحاول استغلال شهرتها، واسمها للنهوض ببلدها الجزائر، والتعريف بثقافتها في الخارج.

- ترى أن الغرور يؤدي إلى الفشل.