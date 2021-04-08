الجزائرية الأميرة سمارة.. حاصلة على ليسانس تسويق وحصدت لقب ملكة جمال العرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعقد اليوم حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، عقد قرانه في حفل عائلي بأحد فنادق التجمع على ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيى.

ويستعرض «هُن»، أبرز المعلومات عن الجزائرية الأميرة سمارة بعد عقد قرانها على حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل.

معلومات عن الجزائرية الأميرة سمارة

تبلغ من العمر 27 عامًا.

حصلت على الليسانس في التسويق.

كانت شقيقتها سببا في دخولها مجال ملكات الجمال.

وقع عليها الاختيار لتمثيل الجزائر في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2019.

أثنت على دعم وتشجيع الشعب الجزائري لها، حيث كتبت عبر حسابها على انستجرام: «أنا فخورة جدا بأنني وقفت على هذا المسرح في مسابقة بهذا الحجم لأشرف بلدي الغالي الجزائر، شكرا وألف شكر لكل من ساندني وفرح لي من أبناء بلدي، دمتم لي».

ذكرت في حوار صحفي سابق لها، أنها تطمح لإقامة مشروعا تجاريا في مجال مستحضرات التجميل.

وجدير بالذكر توجت الجزائرية الأميرة سمارة على لقب ملكة جمال العرب، عام 2019 وحصدت لقب الوصيفة الأولى لوريين أمسيح من فلسطين، أما الوصيفة الثانية اللبنانية مريم كمون، وحصدت المغرب لقب الوصيفة الثالثة بنبيلة عقيلي، أما الوصيفة الرابعة من اليمن كانت نرمين الجفري.

وأقيمت الاحتفالية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وشهدت العديد من عروض الأزياء، أبرزها لمصمم الأزياء السوري ياسر حربليه، والمصرية رغدا حسن، فضلًا عن تكريم بعض رموز الفن، والشخصيات العامة، ونجوم الموضة والأزياء، على رأسهم مادلين طبر والمطرب السعودي عبدالعزيز الشريف وإنجي خطاب وتامر شلتوت.