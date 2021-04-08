شيماء سيف تجدد الرسائل الغامضة: سيبوا كل حد يبان على حقيقته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة غامضة شاركت بها الفنانة شيماء سيف متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بعد تداول أنباء انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر.

وكتبت: «محدش يجى على نفسه علشان حد ماتجملوش في الناس على حساب نفسكم».

وتابعت: «سيبوا كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس، وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال ربنا بس اللي عنده كل الحقائق، وهو الحكم العدل دعواتكم ونقطة ومن أول السطر».

وكانت شاركت الفنانة شيماء سيف منذ عدة أيام متابعيها برسالة غامضة، قالت فيها: «كل شيء نصيب، الحمد لله على كل حال»، ولم توضح حينها أي تفاصيل عن هذه الرسالة.

لم توضح الفنانة كواليس الرسالة الغامضة، والتزمت الصمت، ولكن توقع الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهاء زواجها من المنتج محمد كارتر، إذ كانت جميع الأحداث تشير لهذا السبب، وأصبحوا حديث الجميع، وتصدروا محركات البحث.

قصة زواج شيماء سيف وكارتروكانت الفنانة شيماء سيف تحدثت من قبل خلال لقاء إعلامي عن زواجها من المنتج محمد كارتر، ونشرت مقاطع الفيديو الخاصة باللقاء خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت شيماء سيف متحدثة عن زوجها كارتر، «إحنا كنا في البرنامج اللي كنت بقدمه، وهو مدير إنتاج، فدخلنا البرنامج وكنا إخوات، لدرجة محدش يتخيلها، ومكنش في أي حاجة بينا نهائي، لدرجة إني اديتله الثقة يشوفني من غير ميكاب، وما أدراك ما إن حد يشوفني من غير ميكاب».

وتابعت شيماء، حديثها: «أي حد يخبط ممنوع حد يدخل إلا لو كارتر، دمه خفيف ولذيذ، كان بيدخل لي عادي قبل الحلقة من غير ميكاب عشان لذيذ ودمه خفيف بيقول إفيهات، فضلنا إخوات وقريبين جدا، ولو عندي مشكلة بحكيله، وهو كمان لو عنده مشكلة بيحكيلي لحد ما سيبت البرنامج»، ومن هنا بدأت علاقة شيماء سيف وكارتر تدخل في حيز الرومانسية والحب.