محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حالة من الجدل أثارتها "الشعرية سريعة التحضير" والمعروفة بـ"النودلز"، في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تم فتح تحقيق في واقعة وفاة طفلين بعد تناولها، لحسم الجدل حول سبب الوفاة.

الدكتور بسمة سليمان، رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة هيئة سلامة الغذاء، أكدت أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة وفاة طفلين بعد تناول "الشعرية سريعة التحضير" والمعروفة بـ"النودلز"، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الواقعة فور الوصول لنتيجة.

ويبقى السؤال.. هل يمكن أن تسبب "النودلز" الوفاة؟.. هذا ما يكشفه الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

وجه الدكتور سيد حماد في بداية حديثه لـ"الخليج 365"، نصيحة للمواطنين، قائلا إنه من الأفضل تناول الأطعمة الصحية والاعتماد على المصادر الصحية مثل الأرز والمكرونة.

وأوضح أن النودلز لا تسبب الوفاة إلا إذا حدث شيء عارض أو خاطئ، إما أثناء الإعداد أو التناول أو التصنيع أو التخزين أو خطأ عند الشخص المستخدم إذ تعرضت لملوث معين، ولكن لكثرة تناولها العديد من الآثار السيئة على الصحة، غير إنه طالما أخذت موافقة قياسية ومصرح باستخدامها تصبح غير مميتة ولا تصل لحد الوفاة.

وأوضح استشاري التغذية أن الاستخدام الخاطىء والمتكرر والمفرط للنودلز على المدى الطويل يسبب العديد من المشكلات الصحية، وهي كالتالي:

- يؤدي تناول كميات كبيرة مع كثرة وتكرار الاستخدام على المدى البعيد للنودلز إلى الإصابة بالسرطان.

- توثر على الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

- المواد الحافظة التي تحتوي عليها لها أثر مشجع على زيادة الشقوق الحرة المسببة للأورام السرطانية.

- تحتوي النودلز على الكثير من السعرات الحرارية.

- تحتوي على نسبة عالية من النشويات.

- التأثير على القدرة الذهنية.

- التأثير على التحصيل الدراسي بالنسبة للطلبة.

أما بالنسبة لواقعة "طفلي أسوان"، أكد أن التحقيقات والتحليلات الفعلية للعينة الموجودة في الحادث هي التي تستطيع أن تجزم أن النودلز هي سبب الوفاة أم لا.

ونصح "حماد"، أنه في حالة تناولها يفضل ألا يزيد تناولها عن مرة أسبوعيا أو أسبوعين.