هل موجة كورونا الجديدة أكثر خطورة على الأطفال؟.. إليك أعراض يجب معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في حين أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، فمن المعتقد إلى حد كبير أن الأطفال، على عكس البالغين هم في خطر منخفض من المعاناة من المضاعفات، فكان هناك عدد أقل من حالات كورونا التي تصيب الأطفال أو تسبب الوفاة، ومع ذلك، يمكن للمتغيرات الأحدث تغيير ما نعرفه عن نفس الشيء، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

-يجب حماية الأطفال من الفيروس القاتل

نظرًا لأن علماء الأوبئة يحاولون الآن التحذير، فإن متغيرات كورونا الأحدث، والتي يخشى كثيرًا من سهولة العدوى وانتشارها، يمكن أن تصيب الأطفال بسهولة أكبر، مما يثير مخاوف إضافية حيث لا يوجد لقاح معتمد لاستخدامه للأطفال.

-هل الأطفال أكثر عرضة لمتغيرات كورونا الأحدث؟

وفقًا لنتائج ودراسات متعددة، يمكن للمتغيرات الأحدث للفيرو ، والمعروفة بأنها أقوى وأكثر فتكًا، أن تتفوق بسهولة على الدفاعات المناعية والأجسام المضادة، بينما في وقت سابق، كان يشتبه فقط في أن البالغين كانوا عرضة لنفس المرض، فإن الحالات الجديدة التي يتم اكتشافها بشكل متزايد في المدارس والمؤسسات التعليمية تقدم أدلة مذهلة، يعتقد بعض علماء الأوبئة أن السلالات الجديدة يمكن أن تضعف أيضًا جهاز المناعة لدى الأطفال ويمكن أن تصيبهم بسهولة أكبر.

في الهند، التي تكافح الموجة الثانية من الإصابات، تم الإبلاغ عن أسوأ تفشي بين الفئات العمرية الأصغر من مدرسة مقرها بنغالور، حيث ثبت إصابة 400 طفل بفيروس كورونا.

كما تم الإبلاغ عن تجمعات في المناطق التي فُتحت فيها مدارس للأطفال في الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف أخرى.

-ما مدى الخوف من متغيرات كورونا الجديدة؟

أحدث متغيرات كورونا، سواء كان متغيرًا متحورًا مزدوجًا تم اكتشافه للتو في الهند، أو المملكة المتحدة، فإن المتغيرات البرازيلية تحمل تغييرات في التركيب الجيني، والتي تسمح للفيروس بربط نفسه بمستقبلات الدخول ومهاجمة بطانات الخلايا الحيوية، هذا أيضًا يجعل من السهل حدوث المزيد من الالتهابات المصحوبة بأعراض ومعدلات الإصابة بالعدوى.

على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث التي تم إجراؤها على الأطفال الذين أصيبوا بالفعل بسلالات كورونا الأحدث، يعتقد الخبراء أن السلالات الأحدث شديدة العدوى، ويمكن أن تظهر أعراضًا أكثر من المعتاد، وبالنسبة للكثيرين، يمكن أن تزيد من شدتها والاستشفاء.

مرة أخرى ، في حين تم استجواب الأطفال دائمًا على أنهم فائق الانتشا ، أفاد الأطباء أيضًا أنه مع ظهور الموجة الجديدة وظهور المجموعات والتجمعات العائلية، يمكن للأطفال تطوير الأعراض قبل البالغين، وحتى نقل العدوى إليهم، فيمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا (المراهقين والشباب)، الذين يُشتبه الآن في أنهم حاملون رئيسيون للعدوى.

-ما مدى خطورة العدوى؟

على الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية، أشار العديد من الأطباء من جميع أنحاء العالم أيضًا إلى مخاوف تتعلق بالمخاطر الإضافية للعدوى المصحوبة بأعراض عند الأطفال.

بينما يُقال إن الأطفال يعانون من آثار أقل للفيروس، أو يعانون من حالات بدون أعراض، فإن الأطفال الذين ثبتت إصابتهم في الوقت الحالي يُظهرون أعراضًا أكثر بكثير من ذي قبل، فيُلاحظ هذا بشكل متزايد في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-16 عامًا.

كما أشار الأطباء إلى مخاوف بشأن حالات العلاج في المستشفى التي يتم فحصها الآن، تتزايد أيضًا حالات متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، وهي حالة مناعة ذاتية نادرة يمكن أن تؤثر على الأطفال الذين يعانون من كورونا وتسبب الوفاة.

أشارت النتائج الواردة من مجلة طب الأطفال الاستوائي إلى أن ما يقرب من طفل واحد من كل 3 أطفال مصابين بكورونا الحاد يحتاج أيضًا إلى دخول المستشفى والعناية المركزة ويتعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات - بعضها يمكن أن يكون قاتلاً أيضًا، وبالتالي، لا ينبغي الاستخفاف بها.

-ما هي العلامات والأعراض التي يجب أن تبحث عنها؟

يشير تقرير في Harvard Health إلى أن الأطفال يمكن أن يعانون من العديد من التداعيات بسبب الفيروس - قد لا تظهر على بعضهم أعراض (بدون أعراض) أو تظهر عليهم أعراض أقل، أولئك الذين يعانون من مشاكل مناعية مزمنة قد يعانون أيضًا من مضاعفات.

تظل العلامات الكلاسيكية لفيروس كورونا هي الحمى والصداع والسعال والبرد، ومع ظهور الحالات الآن، يُنصح بعدم استبعاد أي تطور أو عرض غير عادي ويجب اختباره، فيمكن للأطفال أيضًا في بعض الأحيان عرض علامات مختلفة عن تلك الخاصة بالبالغين، ومع ذلك، فإن هذه العلامات تتطلب الآن الاهتمام والتشخيص في آنٍ واحد:

- حمى مستمرة

- طفح جلدي ، أصابع كوفيد

-عيون حمراء كالدم

- آلام الجسم السيئة وآلام المفاصل

- الغثيان والمغص وآلام الجهاز الهضمي

-شفاه حمراء ومتشققة أو مزرقة على الوجه والشفاه

-التهيج

- النعاس والتعب والخمول

يمكن أن يؤثر كورونا أيضًا على الأطفال والرضع، في حين أنه قد يكون من المثير للقلق اكتشاف العلامات لدى الصغار، إلا أنه على نطاق واسع، إليك بعض العلامات التي يجب التحقق منها:

- جلد مرقط

-درجة حرارة عالية

- الضيق وفقدان الشهية

- التقيؤ

-ألم عضلي

- انتفاخ الشفتين والجلد

- تفشي الآفات والبثور

-متى سيكون اللقاح متاحًا؟

اللقاحات للأطفال الآن هي بعيدة المنال، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام على الأقل حتى يكون اللقاح جاهزًا لها.

على الرغم من عدم وجود لقاحات معتمدة متاحة للأطفال حتى سن 16 عامًا، يتم إجراء عدد من التجارب السريرية الحاسمة على الأطفال لاختبار مدى أمان اللقاح عليهم.

بينما تقوم شركة موديرنا حاليًا بتجربة جرعات على المشاركين من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 عامًا ، فقد ثبت أن جرعة mRNA الخاصة بشركة فايزر، والتي تخضع أيضًا للدراسة، فعالة بنسبة 100٪ ويمكن تحملها بدرجة عالية عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، كما يتم التخطيط لمزيد من الدراسات على الأطفال الصغار.