ياسمين عبد العزيز الأعلى أجرا.. تعرف على أجور الفنانات في مسلسلات رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة ياسمين عبد العزيز هي الأعلى في الأجر، وجاءت في المركز الأول ضمن قائمة أعلى أجور الفنانات المشاركات في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 وبلغ أجرها 20 مليون جنيه عن مسلسل «اللي مالوش كبير»الذي يشاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

أما الفنانة الفنانة نيللي كريم فقد ارتفع أجرها بشكل كبير عن الموسم الرمضاني الماضي بعد نجاح مسلسلها بـ «100 وش» مع الفنان آسر ياسين ونخبة من النجوم الشباب، وتأتي نيللي كريم في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل «ضد الكسر» بعد نجاح مسلسلها في رمضان الماضي بـ«100 وش» الذي تحصلت فيه على أجر 10 مليون جنيه.

وبعد غياب تعود الفنانة منى زكي إلى الدراما وجاءت في المركز الثالث بحسب أجرها الذي تتقاضاه وهو 15 مليون جنيه نظير دور البطولة المطلقة في مسلسل «لعبة نيوتن» وهو من إخراج تامر محسن ومن المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

للعام الثاني على التوالي تشارك الفنانة ريهام حجاج، وتحصل على 12 مليون جنيه عن بطولتها في مسلسل «كا ما نفترق» وجاءت في المركز الرابع من حيث قيمة الأجر وهو من إخراج كريم العدل وتأليف محمد أمين راضي.

وفي المركز الخامس من حيث أجور الفنانات فستتقاضى الفنانة يسرا 11 مليون جنيه نظير دورها في مسلسل «حرب أهلية» وهو المسلسل الذي تقوم ببطولته، والمقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل ويشاركها في البطولة النجم السوري باسل خياط.

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وكان المركز السادس في أجور الفنانات من نصيب الفنانة غادة عبد الرازق عن بطولتها في مسلسل «لحم غزال» والمركز السابع كان للفنانة دنيا سمير غانم عن بطولتها مسلسل عالم موازي.

وكان المركز الثامن والأخير في قائمة أجور الفنانات نظير أدوارهن في مسلسلات الماراثون الدرامي الرمضاني 2021 من نصيب الفنانة المصرية دينا الشربيني عن بطولتها مسلسل قصر النيل.