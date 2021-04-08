«متجوزتش 12 زي ما قالوا».. لماذا تصدرت نجوى فؤاد التريند بأبرز تصريحاتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد تريند جوجل الساعات الماضية بعد الحديث عن زيجاتها المتكررة التي وصلت لـ6، وذلك خلال لقائها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

يستعرض «هُن»، أبرز تصريحات الفنانة نجوى فؤاد التي تصدرت بها تريند جوجل.

ماتجوزتش 12 زي ما قالوا

قالت نجوى فؤاد، خلال استضافتها:«ماتجوزتش 12 زي ماقالوا، وياريتهم كانوا 20، بس فين الوقت، كنت مشغولة بالتصوير وبشغلي طول الوقت».

إذا عاد الزمن هختار أحمد فؤاد حسن أكمل معاه حياتي

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، إنه إذا عاد بها الزمن واختارت شخصا واحدا لتكمل معه حياتها لكان أحمد فؤاد حسن: «هو من رباني وساعدني وعلمني كل شيء وكان كل عائلتي».

جوزي الأخير خاني مع صحبتي

حكت الفنانة نجوى فؤاد أن أكبر قصة حب عاشتها كانت مع زوجها الأخير، الذي خانها مع صديقتها، وكيف اضطرت للرقص في حفل زفافهما، قائلةً إنها كان لديها عمل في الفندق، وفوجئت به وبصديقتها وقد تزوّجا، ودعى كل أصدقائها إلى حفل الزفاف، مؤكدةً أنها رقصت أفضل رقصة في حياتها في ذاك اليوم.

رقصت في فرحهم زي الحمامة المذبوحة

كان الفنانة في وضع لا تحسد عليه أبدًا إذ اضطرت للرقص في حفل زفاف صديقتها وزوجها السابق: «اتحطيت في أمر واقع، وقلت لازم أفصل وكان فاضل في عقدي 15 يوم، بصيت لقيت الصالة فاضية، ولما سألت إدارة الفندق، قالوا وزارة الخارجية حاجزة المكان هنا للعشاء، روحت ألبس ولما رجعت لقيت الصالة مليانة بكل صحابي اللي أعرفهم، وهو وهي كتبوا الكتاب، وكان أحلى ما رقصت في حياتي حتى الفرقة والبنات، بدفعة رهيبة زي الحمامة المذبوحة».

نجوى فؤاد: مفيش امرأة خانت بدون جرح

عانت الفنانة من حالة نفسية سيئة عقب حفل الزفاف، إذ قالت: «بعد كدة تعبت ورقدت، كنت موجوعة علشان كنا سعداء في حياتنا، بخلاف الفترة الأخيرة في حياتي، الخاين خاين والغدار غدار، مفيش امرأة خانت غير بعد ما تتجرح، الراجل بيخون من غير مبررات».