أول تعليق من ضحية متحرش «أتوبيس الجيزة» بعد القبض عليه: «فخورة باللي حصل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«فخورة باللي حصل، قسم الهرم كله اتعامل معايا باحترام ومبسوطة إنه اتقبض عليه» بهذه الكلمات عبرت الفتاة دعاء أحمد، المعروفة إعلاميا بـ«ضحية متحرش اتوبيس الجيزة»، عن سعادتها بعد القبض علي المتهم اليوم الخميس، وبدء التحقيق معه.

وخلال حديثها لـ«هن» تشرح ضحية متحرش اتوبيس الجيزة: «اتواجهت بيه هناك، هو والسواق والتباع اللي هربوه، عرفت إنه كمان متجوز، ومهندس »، مختتمة: «مبسوطة إنه اتجاب وهيتحاسب، ومبسوطة باللي عملته».

بشار إلى أنه بعد أيام من الواقعة، أسفرت جهود رجال الأمن عن تحديد المتهم فى الواقعة التي دارت أحداثها داخل أتوبيس تابع جمعية تعاونية «خط الجيزة - الهضبة»، ليعترف بارتكاب الواقعة، وبمناقشته أفاد بأنه: «يشبع رغباته الجنسية من خلال التحرش بالسيدات في المواصلات العامة».

تفاصيل واقعة التحرش

كانت دعاء أحمد، ضحية المتحرش، كشفت فى تصريحات سابقة لـ«هن» تفاصيل الواقعة: «وأنها استلقت الأتوبيس، قبل أن يدخل المتهم بعدها، ويرتكب الفعل الفاضح الذي وثقته بكاميرا هاتفها: «بعد ما دخل الأتوبيس فوجئت بالفعل ده منه، وبقى يبصلي عشان يلفت نظري وأبص عليه، ومش أنا لوحدي كان فيه طفلة كمان في الكرسي اللي ورايا بدأ يعمل معاها كدة، فطلعت الموبايل وبدأت أصوره، وصورت كل اللي عمله وبعدها بدأت اصرخ فيه عشان الناس تلتفت».

و«محدش أتحرك ولا حتى حاول يسمعني، حاولت أمسكه هربوه من الأتوبيس، وبقوا يقولولي أستري عليه خلاص حرام عليكي»، معبرة عن صدمتها من ردود فعل الركاب: «أنا مصدومة، مفيش ولا راجل اتحرك ووقف جنبي».

لتختتم حديثها: «جوزي شجعني ودعمني ابلغ باللي حصل، وواثقة أنه هيتجاب وهاخد حقي».

كانت أجهزة الأمن قد كشفت تفاصيل الواقعة بعد تداول «فيديو» على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض سيدة تستقل أتوبيس للتحرش، وظهرت من خلاله وهي تنهر المتهم، كما استغاثت بالركاب.