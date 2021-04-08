إطلالات اليوم: لقاء الخميسي تتألق بالأبيض.. وكارول سماحة كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مايا دياب:

ظهرت الفنانة مايا دياب ببالطو باللون الكافيه، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- لقاء الخميسي:

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- بشرى:

كما طلت الفنانة بشرى بسويت شيرت باللونين الأبيض والأسود، مزود بأكمام، ونسقت أسفله بلوزة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-كارول سماحة:

وتألقت الفنانة كارول سماحة بتيشرت باللون الأبيض مع جاكيت باللون الأسود وبنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- دينا فؤاد:

وطلت الفنانة دينا فؤاد بجامبسوت باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكوتة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.