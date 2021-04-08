كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 07:46 مساءً - تُعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرات عُرضة للإصابة بحب الشباب، والبثور، بما في ذلك الرؤوس السوداء؛ جرّاء كثرة افرازها للزيوت والدهون. وقد يُفيد استخدام العلاجات الطبيعية، ذات الخصائص الفعّالة في تقشير البشرة وعلاج مشكلاتها أو أقله الحدّ من تفاقمها. ومن أبرزها الملح، هذا المكوّن السحري.



تقشير البشرة الدهنية بالملح ستبهرك نتائجه

فوائد تقشير البشرة الدهنية بالملح

إليك، طريقة تقشير البشرة الدهنية بالملح للحفاظ على صحّة وجمال بشرتك الدهنية، والحدّ من إفراز الزيوت.



تقشير البشرة الدهنية بالملح والزُّيوت

يُفيد تقشير البشرة الدهنية بالملح في فتح مسمامها والتخلص من البثور

يُستخدم الملح لتقشير البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميت ولتخفيف الزيوت، والدهون من بشرة الوجه ويُساعد على إزالة السُّموم من الجلد، وفتح المسام، ممَّا يسمح بتطهير الجلد بعُمق، كما يُساعد على التخلُّص من البكتيريا الضارَّة التي تمتصها البشرة، ويُقلِل الملح من ظهور التجاعيد، والخُطوط الدقيقة، ويجعل البشرة ناعمة، ونضرة، أمّا الزيوت، فتُساعد على ترطيب البشرة.

المُكوِّنات:

كوب واحد من الملح الناعم.

نصف كوب من زيت ناقل، مثل: زيت جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو.

علبة زجاجيَّة مُحكمة الإغلاق.

خمس إلى خمس عشرة قطرة من الزيت العطريّ (اختياري).

طريقة التحضير:

تُخلط المُكوِّنات معًا، ويُوضع الخليط داخل العلبة الزجاجية، ويُخلط جيدًا قبل الاستخدام.

تُغسل مناطق الجلد المُراد تقشيرها للحصول على الترطيب.

يُوضع الخليط على البشرة، وتُفرك به بلطف بحركة دائرية مدة دقيقة إلى دقيقتين لتقشير خلايا الجلد الميّت، وإزالتها.

تُغسل البشرة بالماء بلطف.

تُخزَّن بقايا الملح في مكان بارد، وجاف، ويمكن تخزينها من سنة إلى سنتين.

تُكرَّر هذه الطريقة مرَّتين، أو ثلاث مرَّات في الأسبوع للبشرة الدهنية.

ملاحظة: يُوصى بتجنُّب الفرك حول منطقة العينين، ويُعتبر أفضل وقت لتقشير البشرة هو الصباح لأنَّ الجلد يجدّد خلاياه خلال فترة النوم، ويمكن استخدام مقشر البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، كما يجب اختيار الأنواع ذات الحبيبات النّاعمة وتجنّب الأنواع ذات الحبيبات الكبيرة والخشنة حتّى لا تؤذي خلايا البشرة وتسبّب لها التهيّج والحساسية.

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تقشير البشرة الدهنية بالملح والحمضيَّات

فوائد الملح الجمالية

يُستخدم الملح كمقشر طبيعي لإزالة الرؤوس السوداء، وتجديد الخلايا، وتطهير البشرة من البكتيريا والميكروبات وتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يُحسّن صحة البشرة، ويمنحها النضارة والحيوية، كما تُساعد الحمضيات على إنعاش البشرة، وتجديدها.

المُكوِّنات:

نصف كوب من ملح البحر الناعم.

نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من البرتقال، أو الليمون.

علبة زجاجية.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات معًا للحصول على خليط.

يُوضَع الخليط داخل العلبة الزجاجيَّة، ويُخلَط جيّدًا قبل الاستخدام.

تُغسل مناطق الجلد المُراد تقشيرها للحصول على الترطيب.

يُوضع الخليط على البشرة، وتُفرك به بلطف بحركة دائريَّة مدَّة دقيقة إلى دقيقتين لتقشير خلايا الجلد الميّت، وإزالتها.

تُغسل البشرة بالماء بلُطف.

تُخزَّن بقايا الملح في مكان بارد، وجافّ، ويمكن تخزينها من سنة إلى سنتين.

ملاحظة: يُوصى بتجنُّب الفرك حول منطقة العينين، وتُكرَّر هذه الطريقة مرَّتين، أو ثلاث مرَّات في الأسبوع، للبشرة الدهنيَّة.



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فوائد الملح للبشرة الدهنيَّة

يدخل ملح البحر في صناعة مُنتجات التجميل، وغالبًا في صناعة الصَّابون، والأقنعة، والغسول للبشرة، ويتمُّ استعمال هذه المواد في علاج مشكلات البشرة، حيث يساعد الكبريت على زيادة إنتاج الأكسجين، أمَّا البوتاسيوم فيُساعد في المحافظة على توازن الماء، والتخلُّص من الشوائب، والأوساخ، وامتصاص الغذاء، ويُساعد الكالسيوم على تنظيف المَسامّ، وتقويَة أغشية الخلايا، ويساعد المغنيسيوم على التخلُّص من السُّموم، والأوساخ في الجلد، وأثبتت الأبحاث والدراسات بأنّ للملح القدرة على تنظيم عمليّة إفراز الزيوت والدهون في البشرة، والتي تعتبر من المسبّبات الأساسيّة لظهور حبّ الشباب والبثور المختلفة.



الملح في سطور

خصائص الملح

يُعرف الملح على أنّه مادّة كيميائية تتواجد في الطبيعة على شكل بلّورات تشبه الكريستال، والذي يُستخدم بشكل أساسيّ في كافّة المطابخ حول العالم لإكساب الأكلات النكهة والطعم المميّز، ولكن أهميّة الملح لا تقتصر على الطعام فحسب، حيث إنّه يدخل في صناعة العديد من المستحضرات العلاجية والتجميليّة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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