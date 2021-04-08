موديلات فساتين سهرة من مجموعات الأزياء الراقية ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 07:46 مساءً - حفلت مجموعات الأزياء الراقية التي قدّمها المصمّمون لموسم ربيع وصيف 2021 بالكثير من التصاميم الفاخرة والفساتين التي تناسب أهم السهرات والإطلالات. وقد تميّزت هذه الفساتين بأقمشتها وألوانها الفريدة، وبقصّاتها التي عكست الكثير من الإبداع والابتكار.

الفساتين الماكسي



كانت أبرز صيحات فساتين السهرات لهذا الموسم، حيث رأينا باقة وافرة من الفساتين الطويلة التي غطّت الكاحلين وبقصّات ضيّقة كشفت عن مفاتن الجسم وقصّات أخرى فضفاضة تمنحك إطلالة ملكية لافتة.

إذا كنت تتمتعين بقامة ممشوقة، بإمكانك الاستغناء عن الكعوب العالية وانتعال باليرين بتصميم فاخر مع فستانك الماكسي لكي تشعري بالراحة في مناسباتك.

تابعي المزيد: أزياء محتشمة لإطلالات رمضان 2021

أييليس Aelis

الفساتين البرّاقة



هي صيحة ملازمة للسهرات والمناسبات الليلية، إذ يسعى المصمّمون إلى استخدام قماش الترتر أو الترصيعات الكريستالية اللامعة لإضفاء المزيد من الإشراقة على الإطلالات في الأمسيات.

اختاري إكسسوارات أنيقة إنما بتصميم بسيط، خالي من الترصيعات مع فساتينك البرّاقة كي لا تبدو إطلالتك صاخبة.

تابعي المزيد: موديلات تنانير طويلة رسمية 2021

ألكسي مابيل Alexis Mabille





الفساتين المطبّعة

على الرغم من أن النقوش والرسومات والتطبيعات لم تغب عن مجموعات الأزياء الجاهزة وملابس النهار الكاجوال، فقد استطاعت أن تدخل إلى الأزياء الراقية وتحديداً إلى فساتين السهرات لكي تمنحها مزيداً من التميّز والفخامة.

تناثرت الطبعات على أقمشة ميتاليكية برّاقة، ما جعلها مناسبة أكثر لسهراتك.

تابعي المزيد: طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

شانيل Chanel



فساتين على شكل قفطان



لم تغب صيحة القفاطين عن مجموعات الأزياء الراقية، وقد جاءت بتصاميم غنيّة ساهمت في جعلها خياراً مناسباً لتمضية أهم السهرات والمناسبات. وقد أضفت اللمسات الشرقية التي تميّزت بها هذه الفساتين الكثير من السحر على الإطلالات.

يكفي أن تحملي حقيبة كلاتش بتصميم فاخر وأن تنتعلي حذاء Mule أو Pump لكي تحصلي على إطلالة أنيقة بالقفطان.

تابعي المزيد: مصمّمة العبايات السعودية وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل

جوليان فورنييه Julien Fournier

إكسسوارات مناسبة للفستان



عندما نتحضّر للذهاب إلى سهرة أو مناسبة هامة، تتشعّب اهتماماتنا بين اختيار الزيّ المناسبة والإكسسوارات التي تزيد من أناقة إطلالاتنا، بالإضافة إلى النواحي الجمالية التي تفرض نفسها في مثل هذه المناسبات.

ولكي تجعلي إطلالاتك بالفستان أكثر فخامة وترفاً، ننصحك باختيار إكسسوارات بتصاميم فاخرة، كحقائب الكلاتش المرصّعة بالأحجار البرّاقة، وأحذية الPump الفاخرة، كذلك الأقراط ذات التصاميم المتدلية أو ما يُعرف بالـChandelier Earrings.

تابعي المزيد: أزياء الجلد أبرز صيحات صيف 2021