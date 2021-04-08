هل عادت موضة الحقائب الكبيرة لصيف 2021؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 07:46 مساءً - منذ الخريف الماضي عادت تصاميم الحقائب الكبيرة تظهر ولو بشكل خجول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طغت عليها ولسنوات الحقائب الميني والميكرو، فبدأنا نشهد عودة الحقائب المتوسطة الحجم بقوة لتظهر رويداً الحقائب الكبيرة ولكن بشكل تدريجي ليتقبلها المستهلك ضمن أسلوب حياته اليومي.



مَن الدور التي تشجع عودة الحقائب الكبيرة؟



لعل من أبرز الدور التي عادت الى ترويج الحقائب الكبيرة هي لويس فويتون فالدار لم تتوقف عن تصميمها وخصوصاً شنط السفر والشاطئ وصناديق المجوهرات والمكياج. وقد رأينا لصيف 2021 حقائب المونوغرام المستوحاة من شعار الدار او من لعبة الورق واعتمدت الدار التصميم المستطيل الذي يعرف بـ trapeze، وقد شوهدت المؤثرة رشا الخطيب ترتدي منه.





حقيبة كبيرة الحجم من لويس فويتون لصيف 2021- الصورة من حساب الدار على انستغرام

حقيبة كبيرة الحجم من لويس فويتون لصيف 2021 -الصورة من حساب الدار على انستغرام



أما ديور فاطلقت منذ أكثر من عام تقريباً حقائب التسوق المطرزة باليد والتي تجسد رسوماً أندونيسية الطابع باللونين البوردو والأزرق الداكن وهي من نوع tote bag وقد رأيناها مع العديد من المؤثرات مثل كارن وازن وغيرها...

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حقيبة كبيرة الحجم من ديور -الصورة من حساب الدارعلى انستغرام





ومن جهتها أطلقت دار غوتشي هذا النوع من الحقائب الكبيرة فرأيناها تنسق مع القفطان ومع سراويل الدنيم وترافق النجوم في رحلاتهن واسفارهن وتلتها بعض الدور التي صممت حقائب كبيرة لصيف 2021 وهن تودز الماركة المشهورة بتصاميمها اليدوية الإيطالية والكسندر مكوين الدار البريطانية فراينا الحقائب العالية ذات العرض المتوسط.

حقيبة من غوتشي - الصورة من حساب الدار على انستغرام









حقيبة من الكسندر مكوين -الصورة من حساب الدار على انستغرام

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من المؤثرات اللواتي ظهرن في هذا الموسم بحقائب كبيرة؟





كان من الطبيعي عندما تفكر كل دار بإطلاق تصاميم خارجة عن التداول الشعبي اليوم أن تستعين بالمؤثرات والنجوم للترويج وتسويق هذه النماذج وقد رأينا العديد من النجمات ينسقن تلك الحقائب بطرق مختلفة لتستوحي الشابات منهن الحقيبة المناسبة لهن. ولكن هذا كله لا يعني أن موضة الحقائب الصغيرة قد ماتت بدليل ان المؤثرات نشرن صوراً لهن بحقائب كبيرة وصغيرة لهذا الموسم.

كيف نسّقت كل مؤثرة حقيبتها الكبيرة؟





ياسمين صبري



ياسمين صبري- الصورة من حسابها على انستغرام

أطلت النجمة الأنيقة ياسمين صبري بفستان أخضر طويل مطبع وحقيبة tote bag by dior وانتعلت حذاء مسطحاً وهو ستايل يصلح للسفر والرحلات الصيفية. كما رفعت شعرها على شكل شينيون منخفض.



نوال الزغبي

ظهرت النجمة الذهبية نوال الزغبي بلوك عملي يتألف من سروال أسود ليغنغ وبلوزة قطنية بياقة سبعة سوداء مع حقيبة مربعة كبيرة بنية وقبعة بايسبول رياضية الطراز وهو لوك مثالي للراغبات في التسوق.

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نوال الزغبي - الصورة من حسابها على انستغرام





ليدي فوزاز

ليدي فوزاز - الصورة من حسابها على انستغرام

ظهرت المؤثرة والمصممة المبدعة السعودية العنود بدر بلوك من الدنيم مع "بودي" أزرق رمادي وحملت حقيبة ضخمة من تودز.

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روان بن حسين

روان بن حسين - الصورة من حسابها على انستغرام

بدت المؤثرة الحسناء روان بن حسين في منشور على انستقرام على وشك السفر وقد ظهرت حقائبها الكبيرة التي حفرت عليها اسمها لتعزيز خصوصية التصاميم التي اختارتها.



رشا الخطيب

رشا الخطيب - الصورة من حسابها على انستغرام

بدت رشا في قمة الأناقة العملية بسروال اصفر طويل واسع مع حقيبة تسوق كبيرة من لويس فويتون. وبلوزة قصيرة بيضاء وانتعات حذاء مسطحاً من هرميس وهو لوك مثالي لتلبية غداء مع الأصدقاء.





نتاليا

نتاليا - الصورة من حسابshoestova على انستغرام

تألقت البلوغر نتاليا صاحبة مدونة shoestova بتايير من ديور يتمثل بتنورة واسعة مربعة التقطيع مع سترة ضيقة من قماش مماثل وحملت حقيبة من ديور من خط tote bag

وقد نشرت حقيبة كبيرة اخرى على انستقرام من الكسندر مكوين لصيف 2021.

حقيبة من الكسندر مكوين - الصورة من حسابshoestova على انستغرام

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