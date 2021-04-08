«المرأة الحديدية».. لاعبة نيجيرية «حامل فى الثامن» تحصد ذهبية في التايكوندو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«المرأة الحديدية»، على الرغم من حملها «فى الشهر الثامن»، إلا أنها استطاعت تحقيق إنجاز يتحدث عنه الملايين، حيث فازت النيجيرية، أمينات إدريس، صاحبة الـ26 عامًا، بميدالية ذهبية في رياضة التايكوندو، خلال مشاركتها في مهرجان الرياضة الوطني، الذي يُقام مرة كل عامين، لتكن محط اهتمام داخل بلادها وخارجها.

«إنجاز ملهم»، هكذا وصف القائمون على المهرجان، نجاح اللاعبة النيجيرية فى تحقيق الميدالية، كما تألقت وأدت بشكل فاق التوقعات، وفق «سكاي نيوز».

اتدربت كويس..اللاعبة النيجيرية تروي كواليس انضمامها للسباق

ورغم الآلام التي كانت تعاني منها اللاعبة، إلا أنها وضعت هدفًا نُصب أعينها حتى حققته: «أشعر بالبهجة لإنجاز ذلك الحدث، إنه امتياز بالنسبة لي، قررت فقط خوضه بعد التدريب الجيد».

وعن كواليس التدريبات خلال حملها بشهرها الثامن: «قبل أن أحمل، كنت أستمتع دائما بالتدريب، لذا لم يكن الأمر مختلفا مع الحمل».

اللاعبة ترد على الانتقادات وموجة السخرية

ومع النجاح التي حققته اللاعبة النيجيرية، لم تسلم من الانتقادات والسخرية، التي قالت عنها: « الكثير منهم ليسوا على دراية بالأشكال المختلفة للتايكوندو، لا يفهمون ما هو موضوع التايكوندو في الواقع».

الطبيب أكد تأهلي للمشاركة في الحدث

«أشعر بأن هذه وسيلة لتثقيف الناس حول تلك الرياضة، هناك فرعان للتايكوندو: الرياضة القتالية والرياضة غير القتالية المعروفة بـ«بومسي»، وهي شكل من أشكال التمرين، مجرد عرض لتقنيات اليد والساق في التايكوندو»، لتختتم كلامها: «شعرت بأنه لم يكن هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بها، لذلك قررت أن أجربها، وقد أكد طبيبي والهيئة المنظمة للألعاب أيضا، أنني مؤهلة للمشاركة في رياضة عدم الاحتكاك».