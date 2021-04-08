مي حلمي باكية: «ماتحبتش واتكسرت ورجعت عافرت» .. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحلقة دي لكل الستات الي اتكسرت ورجعت عافرت وقفت نجحت قويت»، بهذه الكلمات علقت الفنانة مي حلمي، على فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كانت الإعلامية مي حلمي، شاركت متابعيها بالبرومو الخاص بحلقة برنامج «شيخ الحارة» الذى ظهرت خلاله وهى تبكي، مرددةً، «متحبتش»، حيث حلت الفنانة ضيفة على نسخة البرنامج لعام 2021، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، للعام الثاني على التوالي.

وخلال منشورها، تضيف حلمى:«بشكر كل ست ساندتني وقالتلي تستاهلي تبقي تستاهلي تنجحي تستاهلي تتحبي، تستاهلي ترجعي اقوي وتوقفي علي رجلك».

وتوجهت الإعلامية بالشكر لمن ساندوها خلال أزمة انفصالها عن الفنان محمد رشاد: «انتم السبب اني ارجع اقف علي رجلي من تاني كلامك رسايلكم حبكم ودعاكم ليا خلاني اقدر اتكلم واطلع الي جوايا عشان غيري يتعلم من تجربتي اتكلمت لما حسيت اني اقدر بشكركم انكم قوتوني، استنوني في شيخ الحارة رمضان».

مي حلمي ومحمد رشاد

في عام 2018، أعلن المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، خبر إرتباطهما، وتزوجا في مارس عام 2019، بعدما أثارت علاقتهما جدلا كبيرا، خاصةً بعد إلغاء حفل زفافهما قبل الزفاف بساعات قليلة، ليقررا الاحتفال بزواجهما في تكتم تام بعيدًا عن أعين الكاميرات حيث فاجئوا الجميع بيوم زفافهم الذي ضم عدد محدود من المقربين إليهم.

انفصال «مي و رشاد»

كان الثنائي أعلنا انفصالهما، ومن ثم بدأت المشاحنات وتبادل الأحاديث بينهما عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث خرجت مي في بث مباشر، عبر موقع إنستجرام، تتحدث من خلاله عن أسباب انفصالها عن رشاد، فضلًا عن سرد تجربتها والأسباب التي دفعتها للانفصال عنه: «من أول ما اتلغى فرحي، وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية، الطلاق تجربة صعبة على أي ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه، عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك».