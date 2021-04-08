بعد أيام من «أزمة بيراميدز».. أحمد حسام «ميدو» وزوجته فى عرض البحر: صباح الخير أنا بحبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور «أيام قليلة» على أزمة استقالة لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، من منصبه كمستشار فني ومتحدث إعلامي باسم نادي «بيراميدز»، إلا أنه حرص على مشاركة متابعيه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعدة صور برفقة زوجته يسرا الليثي، «تعبيرا عن حبه لها» على يخت فى البحر.

وفي تعليقه على الصورة التي نشرها، كتب ميدو: «صباح الخير، أنا بحبك»، ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر «الإعجاب والتعليقات».

وظهر ميدو في الصور في يخت في منتصف البحر، وبجانبه زوجته، يشربان العصير في الشمس، ويتناولان الإفطار.

ومن بين التعليقات على الصورة: «صباحكم جميل ويومكم اجمل طب احنا مش معزومين يا عالمي»، و«ايوة كبر دماغك انت من المشاكل واتبسط يا عالمي»، و«ربنا يحفظكم واوعي تتخلي عن التدريب إنت مدرب موهوب والاعلام زي النداهة».

قصة حب ميدو وزوجته

خلال أسبوعين فقط قرر ميدو الزواج من يسرا الليثي، بحسب حديث الثنائي في أحد البرامج التليفزيونية، حيث قالت يسرا: «كنا بنتكلم في الهاتف كتير لما كان محترف في هولندا، وفجاة أخبرني أنه يريد الزواج مني»، مضيفة: «كان عندنا وقتها 18 سنة، وقالي إحنا بنتكلم في التليفون وبدفع فواتير كتير، فأنا أوفر لي إننا نتجوز».

ورفض والد يسرا زواجهما في بادئ الأمر: «قالي أنتوا مجانين، إزاي هتسافري وتعيشي هناك لوحدك»، حينها تدخل ميدو وقال عن زواجه: «الموضوع كان ماشي عادي، وأنا قررت إننا نتجوز في أسبوعين، أنا أتاكدت إني عاوز أتجوزها، ومكنتش عاوز أضيع وقت».

أزمة ميدو مع نادي بيراميدز

يشار إلى أن ميدو أعلن استقالته من نادي بيراميدز الرياضي، بعد شهرين فقط من استلامه مهام عمله كمستشار فني للنادي، وكتب على «تويتر»: «تقدمت باستقالتى لإدارة نادى بيراميدز، متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم».

وتأتي الاستقالة بعد عدة أزمات إدارية منها: «منصب ميدو والتدخل في شؤون اللاعبين ومن بينهم أحمد فتحي».