حكاية فيديو «أبو أحمد»: مقطع غير لائق لسيدة وحسابات وهمية باسم «الموكوس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مقتضب لا يتعدي بضع دقائق، ظهرت فيه سيدة مرتدية «عباءة وحجاب تقليدي»، يبدو أنها من سكان أحد المناطق الشعبية، تدخن سيجارة وهى تتحدث عن شخص يدعى «أبو أحمد»، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو بشكل واسع، حتى أصبح مادة دسمة للمقاطع والصور الساخرة المتداولة.

احتوى مقطع الفيديو الذى وجهت فيه السيدة لـ«أبو أحمد» موجة من الألفاظ والكلمات غير اللائقة: «أبو أحمد يا منحرف يا موكوس»، بالإضافة إلى بعض الألفاظ النابية التي يتحفظ «هُن» على نشرها أو نشر المقطع.

كوميكس ساخرة من المقطع

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الجملة الشهيرة بالمقطع لمادة ساخرة مصورة، باتت تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع.

كواليس المقطع «ابو احمد الموكوس»

يعود المقطع إلى أكثر من عام، تحديدًا في يناير 2020، بعدما نشره أحد حسابات «التيك توك» بإسم «vigo» ولاقى رواجًا كبيرًا حينها، حيث حقق 170 ألف مشاهدة، إلى أن انتشاره اخفق سريعًا حينها، ليعود اليوم، على ساحات «السوشيال ميديا» خاصة بعد تداول الرواد له على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

حسابات وهمية بشأن المقطع

لم يمر وقت كبير على انتشار المقطع، لتظهر بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل اسم بعض أبطال الفيديو، حيث تداول الرواد صورة لحساب حمل اسم السيدة التي ظهرت في الفيديو، باسم «سعديه حبيبة أبو أحمد»، ومدونة «أبو أحمد وكفى»، إلا أن الحساب لا يحمل أي منشورات سوى الصورة، كما إنه تم تدشينه منذ ساعات قليلة.

بينما ظهر حساب آخر، يحمل اسم «أبو أحمد الموكوس» وعليه صورة لرجل متقدم في العمر، إلا أن هذا الحساب يعود لعدة أشهر.

كما شارك الحساب، بصورة لسيدة المقطع الشهير، ودون العديد من المنشورات التي تحمل كلماتها في المقطع الشهير، حيث وصل متابعيه لأكثر من 10 آلاف.