«من الكواليس».. عمر كمال يغنى لياسمين عبدالعزيز: أنتي معلمة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما تجمع المواقف الكوميدية، بين الفنانين في كواليس الأعمال الفنية، الفنانة ياسمين عبدالعزيز ظهرت مع مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال فى «فيديو» جمعهما فى الكواليس خلال تصوير أحدث مسلسلاتها، الذى يحمل اسم «اللي مالوش كبير»، حيث غنى كمال لـ«ياسمين»: «أنتى معلمة».

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفيديو الذى يحتوى على الغناء، مع عمر كمال عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، عبر «الإعجابات والتعليقات».

وظهرت ياسمين عبدالعزيز مع عمر كمال الذى غنى لها مهرجانه «أنتي معلمة»، بينما كانت ياسمين تقوم بحركات كوميدية «بحاجبيها»، الأمر الذى تفاعل معه جمهورها.

ومن بين التعليقات على الفيديو: «انتي معلمة فعلا يا ياسمين»، و«قمر ومعلمة»، و«تجنني رينا يحفظ يا ياسمين».

مسلسل «اللي مالوش كبير»

مسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وإنتاج شركة «سينرجى».