لم يظهر فيها إلا إصابة واحده.. هذه المنطقة خارج نطاق كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من خروج فيروس كورونا للانتشار من الصين، ووصوله إلى جميع المناطق في أنحائها، إلا أن هناك منطقة مستثناه بحسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي وهي إقليم التبت.

وإقليم التبت هو واحد من الأماكن القليلة التي لم تتأثر بوباء "كوفيد-19"، حيث تم تشخيص حالة واحدة فقط هناك، وهي منطقة نائية تتمتع بالحكم الذاتي في أقصى غرب الصين.

عزلة التبت، بسبب موقعها الجبلي العالي ومنطقتها النائية، لعبت دورا لصالح سكان هذه المنطقة - حيث تم اكتشاف حالة إصابة واحدة فقط بها خلال جائحة "كوفيد-19" بأكملها.

تم اكتشاف المريض وعزله بتاريخ 29 يناير، جاء هذا الرجل المصاب إلى لهاسا (أو لاسا) التبتية من منطقة مدينة سويزهو الواقعة في مقاطعة هوبي، حيث تقع مدينة ووهان، التي يُعتقد أنها كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لموقع "سبوتنيك".