أبرزها العيون الوردية.. احترس من أعراض كورونا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كورونا، أصبحنا على دراية بالأعراض الرئيسية للعدوى، وتساعدك معرفة أعراض الفيروس على البقاء متيقظًا واتخاذ الخطوات اللازمة بمجرد إصابتك.

ووفقًا للعديد من الدراسات، قد يعاني الأشخاص من كورونا حتى بدون ظهور علامات العدوى التقليدية، بشكل أكثر شيوعًا، تظهر أعراض مثل العين الوردية وفقدان السمع، كما يشتبه في أن العديد من الأشخاص قد يعانون من مضاعفات في الجهاز الهضمي بمجرد الإصابة بالفيروس.

وفي هذا الإطار خاصة مع ارتفاع الحالات بشكل ينذر بالخطر، استعرض موقع timesofindia قائمة بأحدث الأعراض غير المعتادة التي يجب الانتباه إليها:

-قد تكون أكثر خطورة

بينما تستمر الحمى والسعال وضعف حاسة الشم في كونها علامات كلاسيكية للعدوى، يفيد الأطباء أنه مع ظهور سلالات جديدة وتغير في الطفرات، يحمل الفيروس عدوى عالية وقد يهاجم الأعضاء الحيوية بشكل أكثر عمقًا.

-عيون وردية

وفقًا لدراسة أجريت في الصين، يمكن أن تكون العيون الوردية أو التهاب الملتحمة أيضًا علامة على الإصابة بعدوى كورونا، قد يؤدي هذا إلى احمرار وتورم وسيلان العينين، ووجد في الدراسة أنه من بين جميع المشاركين، أظهر 12 من المصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس أعراض التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية.

ومن بين 12 ، تم اختبار 11 شخصًا ظهرت عليهم علامات التهاب الملتحمة إيجابيًا لكورونا من خلال مسحة الأنف، وتم اختبار اثنين منهم إيجابيًا من خلال كل من مسحات الأنف والعين.

التفسير الوحيد الممكن الذي يمكن أن يثبت العلاقة بين كورونا والعينين حتى الآن هو أن العيون يمكن أن تؤدي إلى انتقال الفيروس في الرئتين، وأوضح العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجسم من خلال الغشاء المخاطي للعين الموجود في العين.

-ضعف السمع

يمكن أن يكون فقدان السمع أو رنين الأذنين علامة على الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلم السمع الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى مشاكل سمعية، يوُشار إلى طنين الأذن بمشاهدة رنين أو صوت مستمر في إحدى أذنيك أو كلتيهما، ما يجعل الأمر مزعجًا للغاية هو أنك وحدك من يمكنه سماع الإحساس غير السار وهو ليس شيئًا ينتج خارجيًا ولا يمكن لأي شخص آخر سماعه، ويعاني بعض الأشخاص من ضعف مؤقت في السمع عند الإصابة بالفيروس، ووفقًا للدراسة، عانى 7.6٪ من الأشخاص المصابين بكورونا من نوع من مشكلات السمع.

-أمراض الجهاز الهضمي

يسبب مرض كوفيد -19 عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، لذلك لا يربط الكثيرون عدم ارتياحهم في الجهاز الهضمي بعدوى فيروس كورونا، قد تكون مفاجأة، ولكن في العديد من الحالات، لوحظ أن الإسهال والقيء يمكن أن يكونا علامة على فيروس كورونا.

وحذر خبراء في مجال العلوم الطبية من أنه يجب على الناس عدم تناول أعراض الإسهال أو القيء بشكل خفيف في الوقت الحالي الذي يعاني فيه العالم تحت ضغط حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، ووفقًا للدراسات، يؤثر COVID-19 بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض التأثير على أعضاء أخرى مثل الكلى والكبد والأمعاء، وقد تؤدي أي مظاهر رئيسية في الكبد والجهاز الهضمي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والغثيان والقيء والإسهال.

-الخمول والضعف

تم الإبلاغ أيضًا عن الضعف الشديد والخمول كعلامة أولية لعدوى كورونا يشعر الكثير من الناس بالتعب الشديد والضعف عند الإصابة بالفيروس، قد يحدث هذا بسبب وجود السيتوكينات التي تولد في الجهاز المناعي كرد فعل لأي نوع من أنواع العدوى في الجسم، عندما يحارب جسمك العدوى، يمكن أن يشعرك أيضًا بالإرهاق.