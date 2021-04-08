الامارات | علامات تدلّ على إصابتك بـ"كورونا" دون علمك

شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدلّ على إصابتك بـ"كورونا" دون علمك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سواء كنت عانيت من نوبة برد أو إنفلونزا سيئة بشكل خاص، أو عانيت من سعال حاد، فمن الطبيعي أن يقلق الكثيرون بشأن احتمال إصابتهم بعدوى "كوفيد-19"، وتشير الكثير من الأبحاث والدراسات إلى وجود العديد من الأشخاص إصيبوا بالفيروس وتعافوا منه دون معرفة ذلك، حيث يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا من حالات عدوى غير معقدة، وقد لا يمكن تمييزها عن البرد أو الإنفلونزا. وتشمل قائمة العلامات التي يمكن ان تكون اشارة على الاصابة بحسب موقع "هيلث هارفارد" الطبي، و" روسيا اليوم" ما يلي: احمرار الأعين، سعال يبدو "مختلفا"، ضبابية الدماغ، سخونة طفيفة، التعب،ألم المعدة.

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