6 خلطات عشبية طبيعية لتخفيف الأعراض المزعجة لـ"سن اليأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد مرحلة سن اليأس تحولًا بالدورة التناسلية الأنثوية، وهي التي تأتي بعد مرور اثنى عشر شهرًا متتالية بدون حدوث دورة شهرية، للانتقال إلى مرحلة تالية من الحياة، تشهد أعراض مزعجة .

سنوات من تقلصات الدورة الشهرية، والانتفاخ، وربما الدموع، وتناول المسكنات قد تتغلب عليها الهبات الساخنة وانخفاض الدافع الجنسي وآلام المفاصل وآلامها، هي أعراض لانقطاع الطمث، فبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية "معظم النساء سيواجهن بعض الأعراض حول سن اليأس"، منها:

-الهبات الساخنة

-عرق ليلي

-صعوبة النوم

-تقليل الدافع الجنسي

-مشاكل في الذاكرة والتركيز

-جفاف وألم في المهبل

-الصداع

-مزاج منخفض أو قلق

-الخفقان

-تصلب المفاصل وآلامها

-انخفاض كتلة العضلات

-التهابات المسالك البولية المتكررة

على الرغم من اختلاف المدة والشدة لكل امرأة، "تبدأ الأعراض عادة قبل بضعة أشهر أو سنوات من توقف الدورة الشهرية"، لكن في المتوسط، يمكن أن تستمر أعراض انقطاع الطمث لمدة أربع سنوات، ولكن قد تستمر أعراض انقطاع الطمث لدى بعض الأشخاص لمدة تصل إلى 12 عامًا.

أول علامة على انقطاع الطمث هي حدوث تغيير في النمط الطبيعي لدوراتك الشهرية، فقد تصبح خفيفة أو ثقيلة بشكل غير عادي، وقد تصل الدورة الشهرية كل أسبوعين أو تختفي لعدة أشهر.

واستعرض موقع express ، بعض العلاجات العشبية التي يمكن أن تعالج أعراض مرحلة سن اليأس، كما يلي:

-عرق السوس

اختبر باحثون من جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية بإيران ما إذا كان عرق السوس يمكن أن يساعد في تخفيف الهبات الساخنة لدى النساء أم لا.

شملت الدراسة 90 امرأة قاموا بتفصيل شدة وتواتر الهبات الساخنة في استبيان، وتم إعطاء المشاركين ثلاث كبسولات يوميًا من 330 مجم من خلاصة عرق السوس أو دواء وهمي.

على مدى ثمانية أسابيع من التجربة، تواتر وشدة الهبات الساخنة "انخفضت بشكل ملحوظ" في أولئك الذين تناولوا خلاصات العرقسوس مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

-أوراق الجنكة بيلوبا

بحثت تجربة بحثية أخرى أجرتها جامعة البرز للعلوم الطبية في إيران في تأثيرات الجنكة، فالتحقت ثمانون متطوعة بصحة جيدة في التجربة، وتم تخصيص 120-250 ملجم من الجنكة بيلوبا أو دواء وهمي عشوائيًا.

تم تقييم الرغبة الجنسية للمرأة بشكل شخصي باستخدام مقياس التقييم الجنسي Sabbatsberg قبل وبعد التدخل، بعد التجربة التي استمرت 30 يومًا، خلص الباحثون إلى أن الرغبة الجنسية "تحسنت بشكل ملحوظ" في مجموعة الجنكو بيلوبا المجردة مقارنةً بالدواء الوهمي.

-شاي أخضر

وجد باحثون آخرون من مستشفى جامعة وينثروب في أمريكا أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في منع فقدان العظام لدى النساء الأكبر سنًا.

يتم مزج المستخلصات العشبية مع مستخلصات عشبية للمساعدة في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، يشمل ما يلي:

-أوراق التوت، والتي يمكن أن تقلل من تدفق الدورة الشهرية الغزيرة

-الجينسنغ، لتحسين التغيرات المزاجية، وزيادة طول ونوعية النوم

-الشاي الأخضر، لدعم قوة العظام والحماية من زيادة الوزن

-الجنكة بيلبوا، لتحسين الدورة الدموية والوظيفة الإدراكية

-العرقسوس، الذي يمكن أن يساعد في تقليل حدوث الهبات الساخنة وطول مدتها

-حشيشة الهر، التي يمكن أن تقلل من التوتر والقلق، وتساعد على النوم

تم مزج هذا المزيج العشبي خصيصًا لدعم الأشخاص الذين ينتقلون من مرحلة ما قبل انقطاع الطمث إلى ما بعد انقطاع الطمث.

ما هو انقطاع الطمث؟

فترة ما حول سن اليأس هو المصطلح المستخدم لوصف الانتقال إلى سن اليأس، وهو يحدث عندما تحدث الأعراض المزعجة عادةً لمعظم النساء اللواتي يعانين من تغيرات الدورة الشهرية.

تتأثر هذه التغييرات بشكل كبير بانخفاض إنتاج هرمون الاستروجين في الجسم، ويمكن أن يساعد تحسين صحتك العامة أيضًا في تقليل الأعراض، والذي يمكن القيام به عن طريق، عدم التدخي، النوم الكافي، والحفاظ على وزن صحي.