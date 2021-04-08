هكذا تحافظين على الحُلي المرصعة باللآلئ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأن الحُلي المرصعة باللآلئ تتمتع بمظهر أنيق يشع فخامة وأبهة، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى معاملة خاصة من أجل حمايتها والحفاظ على رونقها وقيمتها العالية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي خلع الحُلي المرصعة باللآلئ قبل إنجاز المهام المنزلية وعند العمل بالماء والكيماويات وعند الاتصال بالدهون أو الزيوت أو البخار وعند ممارسة الرياضة وعند الاستحمام وغسل اليدين؛ وذلك لحمايتها من التأثيرات الميكانيكية والكيميائية.

ونظرا لأن الحُلي ذات اللآلئ حساسة للغاية تجاه العطر ومستحضرات التجميل؛ لذا ينبغي ارتداؤها بعد الانتهاء من وضع المكياج والعطر.

ولحماية الحُلي ذات اللآلئ ينبغي الاحتفاظ بها في حافظات أو حقائب مصنوعة من القماش أو الجلد.