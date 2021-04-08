

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - تُعد الساعات الصغيرة من صيحات الموضة الرائجة بين الكثير من النساء في تصاميم الساعات الفاخرة، نظراً لنعومتها وأناقتها، وملاءمتها للإطلالات التي تتطلب مظهراً بسيطاً وهادئاً.

وإذا كنت تبحثين عن موديلات ساعات نسائية صغيرة لإطلالاتك الرمضانية المختلفة، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، أجمل موديلات ساعات نسائية صغيرة لصاحبة الأسلوب الناعم خلال شهر رمضان 2021 من أهم الماركات العالمية.

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موديلات ساعات نسائية صغيرة 2021 لصاحبة الأسلوب الناعم خلال شهر رمضان

ساعة صغيرة من هاري وينستون Harry Winston

ساعة صغيرة من هاري وينستون Harry Winston





قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston العديد من التصاميم الأنيقة والجذابة لساعات نسائية صغيرة 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لساعة يُعد Harry Winston Emerald المُصممة بدرجات اللون الأزرق الناعم، مع علبة مُصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومُرصعة بالألماس، مع مينا مُصممة من عرق اللؤلؤ، ومُرصعة بقطع الألماس مع حجر صغير من الزبرجد.

وجاء سوار الساعة بتصميم رفيع وأنيق من الساتان، مع إبزيم للإغلاق مُصمم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة مع الإطلالات المسائية خلال شهر رمضان، أثناء تناول عزومات الإفطار أو السحور في الخارج، مع إطلالة بدرجات اللون الأزرق أو الرمادي الفاتح.

ساعة صغيرة من شوميه Chaumet

ساعة صغيرة من شوميه Chaumet





لإطلالة عملية وأنيقة، تناسب خروجاتكِ النهارية والمسائية خلال شهر رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة سوداء من ماركة شوميه Chaumet، مُصممة من علبة على شكل كمثري، من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصعة بـ 62 ماسة قطع بريانت بوزن 0. 23 قيراطاً.

وصُمم سوار الساعة من سوار من الساتان الأسود، ومرصع بأحجار Aigrette من الذهب الأبيض المرصع بالألماس بقطع بريانت بوزن (0. 077 قيراط)، على شكل حرف V.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الجذابة، مع إطلالة مسائية بعباءة سوداء مُطرزة بالخرز اللامع، خلال شهر رمضان.

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ساعة صغيرة من كارتييه Cartier

ساعة صغيرة من كارتييه Cartier



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر عصرية وعملية، بالساعات النسائية الصغيرة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب، لساعة معدنية من ماركة كارتييه Cartier، وهي ساعة Panthère de Cartier، المُصممة من الفولاذ، مع علبة ذات تاج مرصع بإسبينيل صناعي أزرق، مع قرص فضي، وعقارب على شكل سيف من الفولاذ الأزرق، ومغطاة بالكريستال الياقوتي.

ساعة صغيرة من تيفاني أند كو Tiffany & Co

ساعة صغيرة من تيفاني أند كو Tiffany & Co





لإطلالة أكثر أنثوية ونعومة وعملية في ذات الوقت، قدمت ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co، العديد من التصاميم الجذابة لساعات نسائية صغيرة، أعجبنا من بينها هذا التصميم المميز، لساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مُصممة من علبة دائرية مُرصعة بأحجار من الألماس، وذات مينا من عرق اللؤلؤ الأبيض، مع مؤشرات ماسية صغيرة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة، مع إطلالاتكِ النهارية أو المسائية خلال شهر رمضان، حيث يُمكن اعتمادها مع مختلف ألوان العبايات، مثل الأسود والأحمر بدرجاته والأصفر والبني بدرجاته والأبيض والرمادي بدرجاته.

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