إطلالات محتشمة للمحجبات في رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - يأتي رمضان هذا العام مع بداية فصل الربيع، وهي فرصة مثالية لارتداء ملابس مريحة وخفيفة أثناء فترات النهار الحارة، بدون كسر الحشمة المطلوبة في الشهر الفضيل، ولتجمعي بين الأناقة والراحة والحشمة، جربي هذه الاقتراحات المستوحاة من عروض أزياء 2021 و2022.



تنانير النهار البليسيه:

الجيبات البليسية كبديل للبنطلون من دلال الدوب - الصورة من حسابها على انستغرام



التنورة البليسيه موضة رائجة من الربيع الماضي، استبدلي بنطالك الضيق بها، واستعمليها مع القمصان والملابس الكاجوال، منها تجديد في إطلالتك المعتادة، ومنها إطلالة أكثر حشمة لتناسب روح الشهر الفضيل.

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القميص الفستان:

القميص الفستان الطويل من دلال الدوب - الصورة من حسابها على انستغرام



القميص الفستان واحد من أفضل موضات المحجبات والمحتشمات؛ لأنه لا يحتاج إلى أي طبقات إضافية لتكتمل إطلالتك بدون أي جلد ظاهر، استعمليه لإطلالة محتشمة وخافية لتفاصيل الجسم، وفي الوقت نفسه بدون طبقات كثيرة، ومع أي بنطلون تقررين ارتداءه.



فساتين القطعة الواحدة:



الفساتين الماكسي الصيفية ذات الكم الطويل، هي أفضل شكل محتم ورقيق يمكنك الحصول عليه لرمضان، هي مثالية لتجنب الحرارة العالية مع العديد من طبقات الملابس، جربي موضتها الجديدة لعام 2021، والتي تعتمد على كسرات البليسيه الشهيرة لهذا العام، مع حزام للوسط.



الجمبسوت الكامل:

جمبسوت الكامل لإطلالة محتشمة من رؤى الموالي - الصورة من حسابها على انستغرام



موضة مستمرة من الربيع الماضي بوسعك استعمالها من أجل إطلالة سريعة وبسيطة وأنيقة، وبدون أي مغامرة بحشمتك في الشهر الفضيل، يفضل تنسيق الجمبسوت الكامل مع حقيبة صغيرة وكعب مرتفع قليلاً، وإن كنت محجبة فاللفات الموضة على الرقبة تلائم هذا النوع من الثياب بشكل جميل.

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العباية المفتوحة:

عبايه مفتوحة من رؤى الموالي - الصورة من حسابها على انستغرام



لست بحاجة لتغيير كامل إطلالتك المعتادة، فقط استعملي عبايه مفتوحة فوق ملابسك الكاجوال المعتادة، لتحصلي على إطلالة أكثر حشمة، بدون تغييرات مكلفة في ثيابك العادية، العباءة المفتوحة ستحل مشكلة الأكمام القصيرة لملابسك الصيفية، وستخفي الكثير من تفاصيل الجسم، كما ستضفي أناقة على ثيابك اليومية.



القميص الأبيض:

الفستان الماكسي الأبيض حل مثالي لنهار رمضان من دلال الدوب - الصورة من حسابها على انستغرام



اللونان الأبيض والبيج سيطرا على موضة الصيف والشتاء طوال العام الماضي ولازالا مسيطرين، في نهار رمضان ننصحك باستعمال قمصان البيضاء لعكس الشمس عنك وتخفيف الحرارة، استعملي القميص الأبيض كجاكيت صيفي فوق التيشرت نصف كم، وجددي في إطلالتك مع تحويلها لإطلالة أكثر حشمة في الوقت نفسه.

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