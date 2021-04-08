عبايات رمضانية من مدونات الموضة المصريات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - تنشر مدونات الموضة المصريات على انستغرام موديلات لـ عبايات أنيقة بتصاميم مختلفة منذ اقتراب موعد دخول شهر رمضان المبارك؛ وذلك ليلهمن بها مختلف الفتيات، وقد أحببنا أن نعرض لكِ مجموعة من أحدث عبايات المدونات المميزة؛ لتعتمدي الإطلالة المناسبة لك في رمضان 2021.



تنسيق العبايات المفتوحة من آية فوزي

عباية سوداء مفتوحة من آية فوزي - الصورة من حسابها على انستغرام



العبايات المفتوحة من صيحات الموضة التي تَبْرُزُ في كل عام بأسلوب ناعم وأنيق، ولتطبقيها بأسلوب المدونة المصرية، آية فوزي، في رمضان هذا العام، يمكنك -عزيزتي- اعتماد عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية باللون البيج مع فستان أبيض بقَصَّة منسدلة مزين بحزام ناعم باللون البيج، وأكملته بحذاء وحقيبة وحجاب بدرجات مختلفة من اللون البيج، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية بيضاء بأكمام منفوخة مطرزة باللون الأسود مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وحذاء بكعب أسود لخيار ناعم وأنيق مناسب للإطلالات الرمضانية المختلفة، وفي لوك محتشم للعباية السوداء، أطلت آية فوزي بعباية وفستان باللون الأسود، وزينت العباية بخطوط مختلفة باللون الأبيض على كامل التصميم، وأكملته بحجاب أسود، وحذاء أبيض ناعم.

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حنان الحكيم بعبايات رمضانية حيادية الألوان

حنان الحكيم بعباية رمضانية حيادية الالوان - الصورة من حسابها على انستغرام



لأن الأزياء حيادية الألوان من الصيحات الأكثر رواجاً، والتي لا تغيب عن خطوط الموضة، فقد اختارت البلوغر المختصة بالموضة والأزياء والإعلامية، حنان الحكيم، عباية باللون البيج بقَصَّة ناعمة مع فستان بني مطبع برسمات النمر، وأكملتها بحقيبة بنية وحجاب باللون البيج، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية سوداء مصممة بأكمام واسعة مزينة باللون الأبيض مع فستان واكسسوارات باللون الأسود الناعم.



أمل عبد الحميد بعبايات رمضانية مريحة

أمل عبدالحميد بعباية رمضانية مريحة - الصورة من حسابها على انستغرام



اعتمدت المدونة المصرية، أمل عبد الحميد، على العبايات الرمضانية في أحدث إطلالاتها بشكل كبير، ومنها تزينت بعباية سوداء مصممة بالريش الأبيض مع فستان أبيض وحقيبة خضراء للوك يومي ناعم، وارتدَتْ عباية بيضاء مزينة بقماش الدانتيل الذهبي في المنتصف، مع اكسسوارات اللونين الذهبي والأبيض لزي بسيط وأنيق، وفي اللوك الثالث تألقت بعباية وحجاب باللون البيج مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بقلادة ذهبية ناعمة وحقيبة بنية من علامة لويس فيتون.



آلاء نوبل بعباية الدانتيل

آلاء نوبل بعباية الدانتيل - الصورة من حسابها على انستغرام



عبايات الدانتيل من الصيحات المميزة والناعمة التي تليق بأناقة وأنوثة كل امرأة، لذا شاهدنا المدونة المصرية، آلاء نوبل، بعباية زهرية مصممة بقماش الدانتيل الأبيض في أطراف الأكمام والجزء السفلي، وأكملت اللوك بحقيبة من الجلد الزهري وقلادة مزينة بالزهور، لخيار رمضاني بسيط وأنيق.

تتميز المرأة المصرية بحجابها ولبسها للعبايات المحتشمة في مشاويرها اليومية، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك لسهولة ارتدائها ومرونتها وأناقتها التي تفضِّلها الكثيرات من النساء المحجبات، لذا لا تترددي -عزيزتي- في اختيار اللوك الأنسب لمظهرك من الإطلالات السابقة.

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