كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - التورمالين حجر خلاب يتمتع بدرجات لونية متعددة تجعله مرادفاً للأنوثة والرقة والجاذبية في تصميمات المجوهرات العصرية، ويُعَدُّ من أشهر الأحجار شبه الكريمة التي تدخل في صناعة المجوهرات الفاخرة؛ إذ يتكون من البورون ومعادن السيليكات وعدد من العناصر الأخرى كالبوتاسيوم والألومنيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والليثيوم. ولحرص الكثير من دور المجوهرات على تصميم قطع راقية مرصَّعة به؛ فقد اخترنا لكُنَّ اليوم عدة تصميمات لمجوهرات رمضان الجذابة بأحجار التورمالين؛ لتلائم مختلف إطلالات رمضان 2021.

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أجمل موديلات مجوهرات التورمالين لرمضان 2021

خاتم جاسمين من دار فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels»

خاتم جاسمين من دار فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels»

لتصميم مميز ولافت يمنحك لمسة فاخرة؛ اخترنا لكِ خاتم جاسمين من علامة فان كليف أند آربلز «Van Cleef & Arpels»، المصمَّم من الذهب الأبيض والألماس المزين بشكل هندسي مع الزهور الصغيرة، ويُزين منتصف التصميم حجر التورمالين الأخضر بقطعة بيضاوية مع خطوط من حجر إسبينيل الوردية؛ ليليق بإطلالات سحور رمضان 2021.

أقراط مجموعة ميلي كارنيفورا من علامة ديور «Dior»

أقراط مجموعة ميلي كارنيفورا من علامة ديور «Dior»

صُممت أقراط ميلي كارنيفورا من دار ديور Dior؛ لتعبِّر عن الزهور الخيالية للمجموعة، وزُينت بشكل مموج من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً والمرصَّع بالألماس المطلي برسومات ذات ألوان كهربائية من الأحجار الكريمة كالتورمالين الوردي وحجر الروبليت والجمشت والزبرجد؛ لتخلق حديقة زهور غير عادية وفريدة من نوعها تناسب إطلالات رمضان 2021.

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خاتم باغيت بأربعة أحجار من علامة تيفاني أند كو «Tiffany&Co»

خاتم باغيت بأربعة أحجار من علامة تيفاني أند كو «Tiffany&Co»

من خلال الألوان الزاهرة للربيع ومجموعات الأحجار الكريمة، احتفلت مجموعة «Palomas Studio» بوضع بهجة الحياة من مصممي علامة تيفاني أند كو Tiffany&Co الكهربائية بتصميم ذي حافة هندسية من الذهب عيار 18 قيراطاً، والمزين بأربعة أحجار منشورة بحجر الروبيليت الزهري والتورمالين الأخضر؛ لأناقة تناسب قفاطين رمضان 2021.

خاتم النسر بحجر التورمالين من دار بوشرون «Boucheron»

خاتم النسر بحجر التورمالين من دار بوشرون «Boucheron»

ابتُكِرَ هذا الخاتم من علامة بوشرون Boucheron؛ ليكون رمزاً للارتفاع الرُّوحي والقوة؛ بكون النسر طائر الآلهة في الأساطير؛ حيث يستطيع رؤية الضوء دون احتراق. ولتتألقي في رمضان بحجر التورمالين؛ اخترنا لكِ هذا الخاتم المصنوع من الذهب الأبيض والمُرصَّع بحجر التورمالين الأخضر وحجر التسافوريت والألماس، ويتميز هذا التصميم في أعلاه بشكل طائرين ينظران في اتجاهين معاكسين؛ ليمنح مرتديته مظهراً فخماً وجذاباً في الإطلالات الرمضانية.

سوار التورمالين من علامة أيرين نيويرث «Irene Neuwirth»

سوار التورمالين من علامة أيرين نيويرث «Irene Neuwirth»

من مجموعة «One of a Kind» لعلامة أيرين نيويرث Irene Neuwirth، اخترنا لكُنَّ سواراً مميزاً لإطلالات رمضان المختلفة؛ حيث صُمِّمَ من سلسلة كبيرة ذات دوائر متداخلة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وينسدل منها مربع مميز من حجر التورمالين الكبير ثنائي اللون؛ ليمنحك ظهوراً مميزاً في مختلف إطلالاتك الرمضانية.

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