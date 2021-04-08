علاجات منزلية للتخلص من اسوداد البشرة حول الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالبشرة، فجميع النساء تريدها أن تكون خالية من العيوب والشوائب، بما فيها البشرة المحيطة بالأظافر، إلا أن الاحتكاك والتآكل واستخدام أنواع مختلفة من المنتجات والتلوث وغيرها من العوامل... تؤدي الى اسوداد المنطقة المحيطة بالأظافر. فإذا كنت تعبت من الجلد الداكن حول أظافرك، تابعينا في هذا المقال لنعرّفك الى أفضل العلاجات المنزلية التي تخلّصك من اسوداد البشرة المحيطة بالأظافر.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند



زيت جوز الهند غني جداً بمضادات الميكروبات، مما يجعله علاجاً رائعاً لتحسين صحة البشرة و

الداكن حول الأظافر. اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وقطرة من أي زيت أساسي، وسخني الخليط لمدة 15 ثانية. اغمسي قطعة قطنية بالخليط وضعيها على البشرة الداكنة حول الأظافر. اتركي الخليط طوال الليل حول الأظافر، وفي صباح اليوم التالي اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

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الألوفيرا

الألوفيرا



تعد الألوفيرا أحد أكثر المرطبات الطبيعية للبشرة فاعليةً، كما أنها مفيدة جداً لعلاج اسوداد الجلد حول الأظافر. امزجي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من العسل. وحين تصبح المكونات متجانسة طبقيها حول الأظافر، واتركيها لمدة ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

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الكركم والزبادي

الكركم والزبادي



لن يزيل مزيج الكركم والزبادي خلايا الجلد الميت حول أظافرك فقط، وإنما سيرطب بشرتك في الأعماق أيضاً، ويجعلها متوهجة وناصعة البياض. اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي ورشة من الكركم المطحون. وضعي الخليط مباشرة على المنطقة المحيطة بالأظافر. اتركيه لمدة ساعة على البشرة، بعدها اشطفي بشرتك بالماء العادي.

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الليمون والخيار

الخيار والليمون



يُعرف الليمون بغناه بالفيتامين سي، وهو مكون طبيعي رائع لتفتيح وتبييض البشرة المحيطة بالأظافر، كما أنه يشتمل أيضاً على حمض السيتريك الذي يعزز صحة البشرة. أما الخيار فيعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال. امزجي كوب قهوة من الخيار المبشور وعصير نصف حبة من الليمون. ضعي المزيج على البشرة المحيطة بالأظافر، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالماء العادي.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.