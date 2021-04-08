أفضل العطور النسائية لإسعاد حواسك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 12:34 مساءً - العطر هو اللمسة النهائية المغرية التي تكتمل بها إطلالة المرأة، وفي الوقت نفسه تؤدي العطور دوراً كبيراً في حالتها المزاجية، حيث تبث لديها فائضاً من الأحاسيس والمشاعر، كون العطر يستحضر في كثير من الأحيان ذكريات قديمة وأشخاص كانت لهم بصمة في حياة المرأة. فمن نغمات الفاكهة، الى الروائح الترابية، وصولاً الى نغمات المسك والأزهار... جمعنا لك باقة من العطور النسائية التي تسعد حواسك وتعزز لديك مشاعر البهجة والسرور.





Jimmy Choo Signature

Jimmy Choo Signature



إنه عطر ساحر مفعم بالحيوية، يستحضر الجاذبية والرومانسية مع نغمات خضراء عالية الجودة، فرائحته مثيرة وغامضة تمزج بين روائح البرتقال الإيطالي الحلو ورحيق الكمثري، مع تلميحات أساسية من الباتشولي الإندونيسي. هذا العطر كفيل بأنه يجعل أوقاتك مليئة بالسعادة والبهجة.

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Tom Ford Black Orchid

Tom Ford Vanille Fatale



إنه عطر فخم جداً، فزجاجته المميزة المستوحاة من فن الآرت ديكو تجمع في طياتها مزيجاً من النغمات الشرقية الداكنة، من بينها الأوركيد والبرقوق والباتشولي والفانيليا، وتذوب فيها لمسة من الشوكولاته وقطرات العنبر والبخور، لتولد رائحة سرو تبث فيك أحاسيس ومشاعر بالسعادة المطلقة.

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Jo Malone Velvet Rose & Oud Cologne Intense

Jo Malone Velvet Rose & Oud Cologne Intense



يشكل هذا العطر الراقي من جو مالون، قيمة مضافة لحقيبة كل امرأة، فرائحته أنيقة ومتطورة وساحرة، بفضل اعتمادها على نغمات العود الخشبي والورد الحلو المخملي، إضافة الى خشب العود المدخن والقرنفل. والأنوثة الكامنة وراء هذا العطر تأتي من عمق الأزهار الغني، لكنه منعش ومبهج وبسيط في الوقت نفسه.

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Tom Ford Vanille Fatale

Tom Ford Vanille Fatale



إنه عطر ناعم ومغر في الوقت نفسه، وهو يجسد قوة الطبيعة وجمالها في زجاجة جميلة من الخارج والداخل. رائحته بلسمية وحلوة، تمزج بين نغمات الزعفران والكزبرة، تليها رائحة البخور من المر واللبان، والتبغ والشعير، إضافة الى القهوة والنرجس وزهر الفرانجيباني المخلوط مع الفانيلا من مدغشقر، وجلد الغزال، وهو مزيج رائع من السحر الخالد.

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Montblanc Femme Individuelle

Montblanc Femme Individuelle



يمتزج الرقي والأناقة في هذا العطر الأنثوي الشرقي، وقد صمم للمرأة المنشغلة التي تريد رائحة مميزة جديدة. إنه عطر أنيق ودافئ، يرتكز على نغمات الفلفل الوردي الحاد والكشمش الأسود الحامض، إضافة الى لمسة من زهرة اللوتس والزعرور والورد الذي يذكرك بسرير من البتلات، مع قاعدة من الباتشولي والعنبر والمسك والفانيليا.

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