نصائح «أسما شريف منير» للمطلقات: «ألعبي رياضة واشتغلي واتجوزي تاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسما شريف منير، اختارت أن تصارح متابعيها على مواقع التواصل بخبر انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، ارادت أن تستفيد الباحثات عن الزواج بتفاصيل تجربتها، لم تخفي مشاعر حزنها أو غضبها، بل قررت أن تكون جريئة.. كعادتها.

يحسدها البعض باعتبارها تمتلك كل اسباب السعادة، إعلامية لها تواجد ملحوظ، و«بلوجر» يتابعها آلاف المعجبين، وابنة نجم محبوب، وزوجة فنان، ينتظرون منها أن تتحدث عن النعيم الذي تعيش فيه، لكنها فاجأت الكثيرين حين قررت أن تكتب عن معاناتها بعد انفصالها عن زوجها محمود حجازي.

أسما شريف منير: زوجي له محبين كتير

للمرة الأولى قررت أسما شريف منير أن تحكي تجربتها بعد الانفصال عن زوجها، خلال منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، قالت: «أنا بشر واتألم وازعل بعيط، بغلط، واثور، وحياتي مش بمبه مسخسخ، بس برضه ربنا أداني طاقة إيجابية، ونعم كتير، منها أنتوا.. وحبكم ليا، ودعوتكم ليا، دي نعمة كبيرة أوي، والشهرة اللي ربنا أدهاني برضه، كون إن أبويا أعظم أب -ربنا يحفظه- ويخليه لي ويبارك في عمره، تعب في مشواره، وده سهِل وجودي ومعرفة الناس بيا».

غضب «أسما» وألمهم لم يمنعانها من الاعتراف بأن زوجها شخص محبوب، وارتباطها به جعل من يحبوه يحبونها أيضا، واعتبرت أن كلامها عن الانفصال بعد زواجها الأول، كان مفيدا للكثير من السيدات، وكلامها عن الانفصال الثاني هذه المرة.. يزيد من قدرتهن على مواجهة مثل هذه المواقف، وقالت: «اول مره انفصلت وتكلمت في موضوع طلاقي، ساعد ستات كتير أنهم يحسوا انهم مش لوحدهم، وممكن يقفوا علي رجليهم تاني، ولما اتجوزت وكنت مطلقة ومعايا بنت حسوا ان في أمل وأنهم مش معيوبين، رغم أن المجتمع يصعب الامور علي المطلقة، بس ده حق ربنا، اداهولنا.. عشان عارف اكيد ان ممكن ناس متكملش مع ناس او تتعب في علاقة مع حد».

أسباب الكشف عن تفاصيل الطلاق الثاني

«اسما» اعتبرت أن الحكي هذه المرة كان ضروريا، لتفادي احباط من كن يعتبرن قصة ارتباطها بمحمود حجازي باب أمل، وتجربة ملهمة، وقالت: «حالياً بعد ما القصة اللي ادت ناس كتير امل في حب وعوض انتهت، ناس كتير بعتتلي أن الخبر خلاها تحس بيأس، وفي ناس احبطت، وده وقفني لحظة كده، وحسيت بمسؤولية، طيب نرجع بقي للشهرة اللي ربنا ادهاني اكيد ليها سبب، اكيد في سبب لوجودي في الدنيا، فقولت لازم اقول الكلام ده، وهو من اعماق قلبي .بعد اللي حصل أكيد زعلانه، وأي فراق بيكون وجع، ويسيب فراغ، ويعمل برجلة».

لم تنكر «أسما» أنها شخصية مندفعة في مشاعرها، وأن قلبها هو ما يحركها، لكنها قررت هذه المرة أن تتعامل بعقلانية، ولخصت الحالة قائلة: « أنا شخصية مندفعة في مشاعري الجياشة اللي ساعات بتكون سبب وجعي، وديماً قلبي يحركني، لكن المرة دي فكرت كتير بعقلي وحسيت أن عندي مسؤولية تجاه الستات اللي بتابعني، في الاول كنت مقرره اختفي من السوشال ميديا شوية حلوين واعزل نفسي، بس حسيت ان في ناس تستمد طاقتها مني وتقارن نفسها بي، فبتكون عايزة تشوف هعمل أيه».

نصائح أسما شريف منير للمطلقات

لم تكتف «أسما» بسرد مشاعرها، بل قررت أن توجه مجموعة نصائح للمطلقات من واقع تجربتها، وقالت: «اقول لأي ست بتعدي بنفس الموقف انا بعمل ايه حالياً. اولاً لقيت أن أحسن حاجة أني اترمي بين إيد ربنا، وارضي بقسمتي ونصيبي.. اللهم لا اعتراض. بس في نفس الوقت لن استسلم، ومهمي حصل الدنيا هتكمل.. حتي لو أنا وقفت الدنيا هتفضل تدور، محدش هيسيب حياته عشان حد، لازم اشوف اكل عيشي، عشان عندي مسؤليات، واولهم بنتي، والست اللي بتيجي تساعدني في البيت، حتي كلابي وقططتي وغيرهم».

وأضافت «كل حاجة جوه دماغنا ممكن نتحكم فيها، الزعل مش هيتمسح.. بس فجأة هتنسي، وهتقاومى زعلك، لازم ندي نفسنا وقتنا في الزعل.. بس يكون جواك ميزان صغير يفوقك عشان الاكتئاب ممكن يقتل صاحبه. ولأخر نفس في عمري مش هفقد الأمل في الحب ولا اللمة ودفي العيلة الصغيرة اللي بحلم بيها، رغم أن في ناس هتقول خلاص بقي عيشي لبنتك، وخلاص بقي مرتين كفاية اوي كده، اه بقي دي مزواجة أو دي أكيد العيب فيها، أياً كان الناس هتسميني ايه ده حقي وحلال ربنا».

وأكدت أن الارتباط في الحلال أفضل من أي فعل غير أخلاقي يحدث في الخفاء، لذا نصحت كل مطلقة ألا تشغل بالها بكلام الناس، وأن تتمسك بحقها في الزواج إذا تقدم لها ابن الحلال، مشددة على أن حق المرأة في الزواج ليس مشروطا بعدد مرات زواجها وطلاقها، «طالما حلال و ربنا موافق، محدش له حق ولا كلام الناس يفرق، بدل ما تغضبي ربنا في المداري اعملي الصح، ده ستر وحقك مش بالعدد خالص».

أسما شريف منير تحدد وصفة إسعاد المطلقات

وأوضحت أن من تشبهها في ظروفها الحالية عليها أن تقترب أكثر من الله، وتتعامل مع عيوبها، وتطور امكانياتها، وتهتم بعملها وتعلم مهارات جديدة، وممارسة الرياضة، مشددة على ضرورة أن تحاول طي صفحة الطرف الآخر من الحكاية، وتجنب معرفة أخباره، والأماكن التي كان يتردد عليها، لضمان سرعة التعافي من الصدمة وتجاوزها في أسرع وقت، «لو فعلاً حصل طلاق من غير راجعة متقفيش مكانك وتتعبي اكتر، حاوطي نفسك بناس بتحبك، قربي من اهلك، لو قاعده في السرير مش قادرة تقومي وهتتعطلي وهتندمي، ازعلي بس انتجي حتي لو طابخة حتي لو هتنظفي البيت، رتبي كل البيت ده بيطلع طاقة جباره و هتلاقي نفسيتك مرتاحة لو البيت رايق، اسمعي قرأن كتير».

«أسما» اعتبرت أن كل فشل في تجربة ربما يكون حافز لنجاح قادم، وقالت «اللي حصل ده علمني كتير، لأن الفشل في أي حاجة بداية نجاح، والله الحياة هتبقي أحسن، أي حاجة صعبه اخرتها فرج، ما دايم الا وجه الله.. واجمدي كده، الكلام ده ليكي وليا».