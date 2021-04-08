لماذا عليك الحصول على لقاح كورونا حتى لو لم تكن معرضا لخطر مضاعفات الإصابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التطعيم خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19 المستمر، حيث يقلل من مخاطر الإصابة.

إذا كنت مؤهلاً للتطعيم ضد كوفيد-19، فيجب عليك القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وفقا لموقع medicalxpress

تقول الدكتورة ميلاني سويفت، الرئيسة المشاركة لمجموعة عمل تخصيص وتوزيع لقاح COVID-19 في Mayo Clinic: "من المهم جدًا الحصول على هذا لقاح كورونا عند تقديمه لك، حتى لو كنت بصحة جيدة، وحتى لو لم تكن معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19."

وتضيف الدكتور سويفت: "التطعيم ضد كوفيد-19، يوفر الحماية لك وللآخرين، يحتاج العالم إلى تلقيح الجميع حتى نتمكن من وقف انتقال العدوى، وهذا يعني توقف الفيروس عن التكاثر، إنه يتوقف عن التحور ويصنع هذه المتغيرات التي تستمر في الظهور، ويمكننا أن نحصل على مجتمعات آمنة ونبدأ في العودة إلى الحياة الطبيعية".

وتنصح: "هذه اللقاحات هي الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا للحصول على المناعة حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية والقضاء على الوباء".

إليك ما يمكنك فعله لإبطاء انتشار كوفيد-19:

- احصل على تطعيم ضد كوفيد-19عندما تتم دعوتك للقيام بذلك.

- ارتدِ قناعًا يغطي أنفك وفمك لحماية نفسك والآخرين.

- ابق على بعد متر ونصف من الآخرين الذين لا يعيشون معك.

- تجنب الازدحام والأماكن الداخلية سيئة التهوية.

- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.

- استخدم معقم اليدين في حالة عدم توفر الماء والصابون.