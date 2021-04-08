اتهمته بالخيانة.. روان بن حسين تعتذر لزوجها بعد عام ونصف من الانفصال: «أنا غلطانة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الفاشونيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، تثير الجدل بين الحين والآخر، وكشفت خلال استضافتها في برنامج ABTALKS، تقديم أنس بوخش، كواليس حياتها الشخصية.

وخلال اللقاء، تحدثت البلوجر عن كواليس علاقتها بزوجها السابق يوسف المقريف، بعد الجدل حول علاقتهما التي أُثيرت خلال العام الماضي، إذ قالت،: «ما كان المفروض أطلع وأتكلم عن أبو بنتي بها الطريقة، كل ما تكبر ابنتي لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط».

وأضافت: «اعتذر لأبو بنتي واعتذر لبنتي على الخربطة اللي أنا سوتها على العلن، لن أقول اليوم أني ضحية، أنا ضحية نفسي وأنا غلطت بحق نفسي أني ضليت في علاقة أظن فيها أن من يجرحك سيداويك، أنا حرقت نفسي بنفسي وأنا اعترف أنا غلطانة».

ولفتت روان خلال اللقاء، إلى أن خروجها من علاقة وزواج أحبت فيه زوجها وعاشت معه أيام وسنوات وأنجبت منه لا يجعلها تخرج منها مثلما بدأت فيها، وتابعت: «عندما قابلت زوجي كنت طفلة وأكيد أنا أحاول أرجع ثقتي بنفسي عندما تخرج من علاقة مع شخص تحبه جداً تخسر ثقتك في نفسك وتلوم نفسك».

قصة روان بن حسين ويوسف المقريف

روان بن حسين، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة تعرضها للخيانة من زوجها يوسف المقريف، قائلةً: « في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفني البعض أنني مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو شخص غير متزن لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل وكنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى إنني خضعت للعلاج لأنني شعرت أنني لست متوازنة».