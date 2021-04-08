«استغاثة عاجلة».. عامل: تكاليف علاج شقيقتي يفوق قدرتى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبد الرحمن سالم، صاحب الـ26، «فقد والديه خلال شهور معدودة» ليجد نفسه العائل الوحيد لشقيقتين مريضتين بمرض مزمن تحتاج كل حالة منهما لتكاليف مادية «باهظة» تفوق قدرته.

معاناة شقيقات الشاب

يكشف الشاب العشريني، لـ«هن»، تفاصيل مرض شقيقتيه «مريم» 7 أعوام، و«مي» 12 عام، حيث تعاني الأولى من إصابتها بقطع في النخاع الشوكي، وإعوجاج في العمود الفقري، بينما الثانية مصابة بشلل نصفي: «كل واحدة فيهم ليها علاج خاص بيها ومكلف، وأنا شغال عامل في مصنع طوب، والمرتب يدوب بيأكلنا ويشربنا، وأختي مريم الصغيرة محتاجة عملية تركيب شرائح ومسامير في ضهرها».

صعوبة مادية

يواجه «عبد الرحمن»، ظروف معيشية ومادية صعبة نظرا للمشكلات الصحية التى تعاني منها شقيقتيه، خاصة الصغرى التي تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، تبلغ تكلفتها 15 ألف جنيه: «مريم محتاجة العملية في الفترة الأخيرة لأنها كانت مركبة جهاز في ضهرها ومبقتش تعرف تلبسه، فلازم يتركب لها شرائح ومسامير».

استغاثة عبر «فيس بوك»

ولضيق الحال بالشاب، اتجه لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعرض حكايته أملا في الوصول إلى متبرعين لحالة شقيقته ومحاولة إنقاذها: «خليت ناس ولاد حلال ينزلوا صورها على صفحات على فيس بوك، عشان أي حد يقدر يساعدني، وفي ناس جمعتلي 7 آلاف جنيه، وفاضلي باقي المبلغ مش قادر أحصله ونفسي أريح أختي الصغيرة من الألم اللي عايشاه».

وفى استغاثة لـ«الوطن»، يؤكد الشاب: «أنا مش محتاج إلا بس حد يساعدني في جمع مبلغ العملية، عشان حالة أختي مع مرور الوقت بتتدهور، وقلبي بيتقطع عليها وأنا شايفها في السن ده تعبانة كده، ومتكتف مش قادر أعمل لها حاجة».