10 معلومات عن نجوى فؤاد: تزوجت 6 مرات ولم تنجب وأحيت حفل زفاف طليقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، 78 عاما، ضيفة على برنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه كلًا من سهير جودة ومنى عبدالغني، عبر فضائية «CBC»، في لقاء تحدثت خلاله الأولى عن ذكرياتها في عالم الفن وزيجاتها المتعددة، وأبرز المعلومات التي ذكرتها نرصدها لكم كما يلي:

1- تركت أسرتها التي اعترضت على عملها بالفن، وأقامت لدى أسرة بالقاهرة، وعمرها 15 عاما وربتها سيدة أخرى غير والدتها.

2- تزوجت 6 مرات، منهم واحدة عرفي، وأفضل زيجاتها كانت من الموسيقار أحمد فؤاد حسن، وهو الذي اكتشفها وقدمها ودعمها في بداية حياتها، وتعتبره الأب والأخ والحبيب والزوج.

3- تزوجت الفنان أحمد رمزي لمدة 17 يوما فقط، وكان قد انفصل عن زوجته، لكنها سافرت للخارج لإحياء حفل افتتاح مطار وعادت وجدته عاد لزوجته، فطلبت منه الطلاق.

4- أكثر شخص أحبته في حياتها هو آخر زوج، ولم تكشف الستار عن شخصيته حتى الآن.

5- صديقة لها تزوجت زوجها، وأحيت حفل زفافهما ورقصت فيه، ومرضت بعدها لفترة طويلة.

6- لم تنجب أطفال برغبتها خوفًا على جسمها من أن يتغير بعد الإنجاب، ولم تندم على ذلك.

7- تبنت طفلة وكبرت وأنجبت، وهي محجبة وابنتها ستتزوج بعد العيد، ولا تحب الحديث كثيرًا على هذا الأمر.

8- كانت تذهب لتلقي العلاج في فرنسا، ولكن ضيق المادة أجبرها على تلقيه في مصر.

9- طريحة الفراش منذ 9 شهور أجرت عملية الغضروف في فقرات ظهرها وتستعد لإجراء أخرى بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

10- شاهدها السياسي الأمريكي هنري كسنجر، وطلب منها الزواج، لكنها رفضت، وتزوج من فتاة تشبهها.