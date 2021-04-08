الامارات | القرية العالمية تدخل موسوعة جينيس برقم قياسي جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تدخل موسوعة جينيس برقم قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في الإمارات والمنطقة عن أحدث إنجازاتها في إطار الجهود المبذولة لضمان صحة الجميع والتصدي لجائحة كوفيد - 19.

فبعد إعلانها تحقيق هدفها المتمثل بتطعيم جميع كوادر موظفيها، تقترب القرية العالمية حاليا من هدفها بضمان حصول كوادر شركائها على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة 100٪ ما يشكل دليلا على إلتزام الجميع في الوجهة بحماية كل فرد من أفراد أسرة القرية العالمية وضيوفها.

وقالت مديرة إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية خديجة خليفة: "نفخر في القرية العالمية بدعمنا لبرنامج التطعيم الوطني لدولة الإمارات والمساعدة في حماية صحة وسلامة كوادر شركائنا الذين نتعاون معهم في الموسم الخامس والعشرين والذين يتجاوز عددهم 4000 موظف من أكثر من 80 جنسية وعائلاتهم الأمر الذي انعكس بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع في برنامج التطعيم الخاص بالشركاء".

وكبادرة شكر وتقدير للنجاحات التي تحققت، ساهم عدد كبير من كوادر العاملين في القرية العالمية من جنسيات مختلفة في تسجيل رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية تمثل في "أكبر عدد من الجنسيات يلوحون في الوقت نفسه" و ليكن الرقم القياسي الـ21 الذي تحققه الوجهة وشركاؤها في موسم اليوبيل الفضي.

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