الأثاث المصنوع من شجر التامول يلائم محبي الأعمال اليدوية الرخيصة والطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمكن لأفرع الشجر أن يسرق الأضواء بسهولة عند استخدامه كأثاث. وقطع شجر التامول الخام تتمتع بشعبية كبيرة للغاية نظرا لشكلها السلس والمستدير والطلة المميزة للحاء الأبيض. ويمكنها أن تجلب لمحة طبيعية إسكندنافية إلى المنزل.

ويوضح المتخصص في مفهوم افعلها بنفسك (دي أي واي) جيريون برونت: "غالبا ما تنمو أشجار التامول اليافعة بشكل مستقيم للغاية وبالتالي يسهل صناعة أرفف أو خزائن جانبية أو حتى مقاعد صغيرة منها".

ولكن نظرا لأن كل قطعة خشب سوف تكون فريدة في الطول والعرض، فيمكن أن يكون من الصعب الوصول إلى الدقة المطلوبة لبناء الأثاث بها. ويجب مواءمة كل مادة أخرى في هذه العملية وفقا لأبعاد الفرع.

وإحدى مميزات خشب التامول هي نعومته النسبية. ويقول برونت: "هذا يجعل من السهل ثقبها بأي مثقاب خشب سواء كان ذلك على طول أو عبر قطعة الخشب المحببة".

ويجب الانتباه عند ثقب نهايات الخشب خصوصا مع المثقاب ذي القطر الكبير حيث أنه من الصعب إبقاء الخشب ثابتا.

وأحد المشاريع الشهيرة بين محبي العمل اليدوي هي حمالة معاطف مصنوعة من قطع خشب التامول المرصوصة بشكل رأسي. ونظرا لأن الخشب متوفر في أطوال تصل لثلاثة أمتار على الأقل، يمكن أن تستخدم لبناء هياكل جميلة تصل إلى السقف.

وكل ما سيحتاج إليه المرء لبناء حمالة معاطف هي قطعة خشبة واحدة ولكن سميكة. وحتى تقف تلك القطعة باستقرار بين الأرضية والسقف يمكن تثبيتها من القاع باستخدام طبق معدني فيما يتم وضع قضيب معدني في منتصف قطعة الخشب من الأسفل، بحسب معلمة "افعلها بنفسك" سيلفيا أداميك.