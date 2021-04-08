زوجان من خبراء العلاقات الزوجية يوضحان أبرز مشكلاتهما: «باب النجار مخلع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إيمان مصطفى، لايف كوتش، إنه لا يوجد منزل زوجية حول العالم إلا وبه مشكلات مهما كان الزوجين دارسين أو يعملوا بالمجال النفسي، «بنيجي في نقط وننسي كل اللي اتعلمناه وفهمناه ونلاقي ست مصرية أصيلة وراجل مصري أصيل، عادي جدا، والرجالة ملهمش دعوة خالص بالتفاصيل».

وأضافت «مصطفى»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي وسالي شاهين والمذاع على فضائية «DMC»، أن زوجها ياسر غلاب، خبير العلاقات الأسرية، في أوقات عدة لا يهتم بكثير مما تهتم به هي كسيدة في إطار مهامها اليومية كالطبخ أو مدارس الأبناء وغيرها من الأمور الأخرى.

ونصحت السيدات بضرورة التفكير بالعقل بدلا من المشاعر والقلب طيلة الوقت حتى يصلوا للأفضل والأسهل لهن، لافته إلى أنها وخلال سفرها وزوجها لقضاء شهر العسل في إحدى الدول الأجنبية، فوجئت بمجيئه وبصحبته شخص ووالدته ليشاركوهم إحدى سيارات الأجرة فترة 4 أيام من سفرهم: «أمي الله يرحمها قبل ما أطلع شهر العسل قالتلي دايما بيكون فيه خناقات فانبسطي يا إيمان».

خبير علاقات أسرية: الرجال لا يهتمون كثيرا بتفاصيل التفاصيل

من جانبه، قال ياسر غلاب، خبير علاقات أسرية، إن الرجال لا يهتمون كثيرا بتفاصيل التفاصيل التي قد تهتم بها السيدات بشكل طبيعي ويومي، لافتا إلى أن هناك فئة كبيرة من الرجال يقومون بتنفيذ ما عليهم من واجبات عندما يحين وقتها وليس في أي وقت.

وأضاف «غلاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي وسالي شاهين والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد وصوله وزوجته إلى الدولة التي كانوا يقضون فيها شهر العسل الخاص بهم قام بدعوة شاب ووالدته لم يكن يعرفهم ليشاركوهم سيارة الأجرة، وكانت نيته حينها مساعدتهم، وأيضا توفير بعض نفقات الرحلة.