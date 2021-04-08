هجوم من رواد تويتر على «طبيب»: متجوز وخاطب وكاتب كتاب ومصاحب دون علم الأربعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هجومًا على طبيب يدعى «خ. م» أكدوا أنه على علاقة بأربعة سيدات في آن واحد دون علم أي واحدة منهن بالأخرى، ضمنهن طبيبة اكتشفت زواجه أثناء توثيق قسيمة الزواج حيث اكتشفت أنه متزوج منذ فترة وزوجته حامل، وأنه في علاقة حب ثالثة والرابعة خطيبته.

توعدت الإعلامية رضوى الشربيني الطبيب الذي تصدر اسمه مؤخرًا موقع تويتر ويدعى «م. خ» واشتهر بالطبيب المزواج وينتمي إلى مدينة المنصورة قائلة: «الأستاذ البجح، متجوز ومراته حامل وكاتب كتابه على واحدة تانية وخاطب الثالثة ومصاحب الرابعة، ده أنت مش هتزعل عادي.

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وتابعت إحدى صديقات الطبيبة التي اكتشفت خداعه لحظة توثيق قسيمة الزواج قائلة: «خطيب صديقة ليا بعد كتب الكتاب اكتشفت هي وأسرتها إنه متزوج بالفعل ومتقدم لواحدة تالتة ومصاحب واحدة رابعة، أسألكم الدعاء عليه بحق كل بيت دخله وكل أسرة كذب عليها وكل بنت استغلها وعيشها في الوهم، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، حسبي الله ونعم الوكيل فيه».

وكتبت أخرى: «طلعت متجوز ومراتك حامل، ورايح تكتب كتابك على واحدة تانية بعد قصة حب أربع سنين، وخاطب واحدة تالتة، ومصاحب وحدة رابعة، ودكتور بشري ايه تنظيم الوقت الجامد دا عملتها إزاي؟ ويقولك الدكاترة معندهمش وقت لحياتهم الشخصيه ياخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أطلقوا هاشتاجا تحت عنوان #يوميات_خ_م يهاجمون فيه أحد الأطباء بالمنصورة وقد ارتبط بزميلة له لمدة 4 سنوات، وأثناء عقد قرانهما تفاجأت لحظة توثيق القسيمة بأنه متزوج من أخرى وحامل منه، وبعد تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعية تبين وجود خطيبة وحبيبة ليصبح عدد المخدوعات 4.