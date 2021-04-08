الامارات | القرية العالمية تدخل «غينيس» للمرة الـ 21 بأكبر تلويحة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تدخل «غينيس» للمرة الـ 21 بأكبر تلويحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن أحدث إنجازاتها في إطار الجهود المبذولة لضمان صحة الجميع والتصدّي لجائحة «كوفيد-19»، فبعد إعلانها عن تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم جميع كوادر موظفيها، تقترب القرية العالمية حالياً من هدفها بضمان حصول كوادر شركائها على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة 100٪.

وقالت مديرة إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية خديجة خليفة: «نفخر في القرية العالمية بدعمنا لبرنامج التطعيم الوطني لدولة الإمارات والمساعدة في حماية صحة وسلامة كوادر شركائنا الذين نتعاون معهم في الموسم الـ25، والذين يتجاوز عددهم 4000 موظف من أكثر من 80 جنسية وعائلاتهم، الأمر الذي انعكس بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع في برنامج التطعيم الخاص بالشركاء».

وكبادرة شكر أسهم عدد كبير من كوادر العاملين في القرية العالمية من جنسيات مختلفة في تسجيل رقم قياسي جديد في «غينيس» للأرقام القياسية متمثل في «أكبر عدد من الجنسيات يلوّحون في الوقت نفسه»، ليكون الرقم القياسي الـ21 الذي تحققه الوجهة وشركاؤها في موسم اليوبيل الفضي. وتضم عائلة القرية العالمية هذا الموسم شركاء من أكثر من 80 دولة حول العالم شارك جميعهم في بناء وتعزيز منظومة الأعمال في الوجهة. وتسهم بيئة الأعمال المثالية التي توفرها القرية العالمية في كل موسم في تمكين نمو الشركاء من جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على الانطلاق في أعمالهم بدعم من الإدارة والملايين من الضيوف الذين يزورون الوجهة في كل موسم.

• تضم القرية العالمية شركاء من أكثر من 80 دولة.

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