كيف تعتني بالشموع لتجنب حدوث أي حرائق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

عندما يصبح الجو أكثر برودة لا يوجد ما هو أفضل من البقاء في المنزل لقضاء أمسية دافئة بواسطة مشروب وكتاب ممتع وبعض الشموع المعطرة.

ولكن كل محبي الشموع يمقتون لحظة احتراقها وتحولها للون الأسود من عند زوايا الزجاج، بحسب موقع نيوز هاب النيوزيلندي.

أفضل طريقة لتجنب حدوث احتراق أو انفجار مروع هو إيلاء رعاية ملائمة بالشموع.

تبين أن هناك عدة طرق للعناية بالشموع لتقليل الخطر وهي ليست سهلة بقدر إخراجها من علبتها وإشعالها على الفور.

تقدم خبيرة الشموع نيكول إيكلس مجموعة من النصائح للاعتناء بالشموع وتجنب حرائق جرائها.

وتقول "نقترح دائما ترك شمعة تزن 380 جراما تحترق لساعة على الأٌقل وليس أكثر من أربع ساعات".

وإذا ما تم ترك الشمعة تحترق لفترة طويلة للغاية، فإن الشمع السائل يمكن أن يصبح عميق للغاية ويمكن أن يتحرك الفتيل أو يسقط تجاه الزجاج. وإذا ما اقتربت شعلة الشمعة من جانب الزجاج فهذا قد يسفر عن حدوث تصدع وبالتالي تأكد دائما أن الفتيل مشذب ويقف بشكل مستقيم.

وتنصح إيكلس بالتوقف عن إشعال الشمعة إذا ما تبقى 10 ملم من الشمع لأنه إذا لم يكن هناك ما يكفي لامتصاص حرارة الشعلة فيمكن أن يسفر هذا في بعض الحالات عن تصدع الوعاء الزجاجي.

يحتاج مستخدم الشموع إلى تشذيب الفتيل بحيث يكون ارتفاعه 7 ملم كل مرة قبل إشعال الشمعة. ونعم هذا ينطبق أيضا على المرة الأولى. إبقاء الفتيل مشذب يضبط كمية الشمع المسال، ويحد من السواد الذي يحدث ويضمن أن تحترق الشمعة بشكل متساو لإطالة عمر الشمعة.

وعند انتهاء الشمعة بتبقي 10 ملم من الشمع فيها، يمكن إزالته وإعادة استخدام الزجاج. ولفعل هذا ينصح بتنظيف الوعاء بينما لا يزال الشمع دافئا.

ويمكن أيضا وضع الوعاء في مياه ساخنة أولا وليست مغلية لأنها قد تتصدع. وعندما يصبح نظيفا، يمكن إعادة استخدامه بوضع القطن فيه أو فرش المكياج.