ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الفراولة كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تتساءل عن كيفية زيادة مدخولك اليومي من الفيتامينات ومضادات الأكسدة؟ الفراولة هي الحل الأمثل.

الفراولة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف وفيتامين C والمنجنيز وحمض الفوليك (فيتامين B9) والبوتاسيوم، كما أنها تحتوي على كميات صغيرة من النحاس والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم والفيتامينات B6 و K و E، وفقا لموقع thelist.

على الرغم من أن الفراولة تحتوي على كمية مناسبة من السكر، إلا أنها مدرجة في قائمة مجتمع رعاية مرضى السكري كغذاء منخفض لنسبة السكر في الدم لأنها لن ترفع المستويات على الفور.

قد يكون لمضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة علاقة بها، تم ربط الاستهلاك المنتظم للفراولة بمستويات السكر في الدم الصحية، وفقًا للدراسات المنشورة في الدوريات مضادات الأكسدة والمغذيات.

مع وضع كل هذه الفوائد الصحية في الاعتبار، قد ترغب في تجربة تناول الفراولة بشكل يومي، إن تناول هذه الفاكهة الحمراء كل يوم لن يحمر بشرتك.

يمكن لجرعة يومية من الفراولة أن تعزز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي

تشير دراسة نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، إلى أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بانتظام، مثل الفراولة، يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فيتامين سي يمنع أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يشار إليه غالبًا بالكوليسترول "الضار".

يدخل LDL المؤكسد إلى البطانة الداخلية للشرايين ويؤدي إلى تصلبها ، وفقًا لـ Verywell Health.

يمكن أن يؤدي تناول الفراولة بشكل يومي إلى الحفاظ على صحة دماغك، كما وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Annals of Neurology

قام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 121 ألف و700 امرأة، واكتشفوا أن تناول كميات كبيرة من الفراولة كان مرتبطًا بمعدل أبطأ من تدهور الذاكرة.

كان هذا على الأرجح بسبب الأنثوسيانيدين والفلافونويد في الفراولة، وهي مركبات نباتية لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

سيحصد جهازك الهضمي فوائد الفراولة أيضًا.

يحتوي كوب واحد من هذه الفاكهة الطازجة على ما يقرب من 3 جرامات من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

إن الألياف القابلة للذوبان ضرورية لعملية الهضم السليمة لأنها تسحب الماء إلى الأمعاء، مما يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

تضيف الألياف غير القابلة للذوبان الجزء الأكبر من البراز وتساعد على مرور الفضلات بسرعة أكبر عبر الأمعاء.

فقط تذكر أنه كلما استهلكت هذه الفاكهة اللذيذة بشكل متكرر، زادت الفوائد التي قد تواجهها، إن الفراولة إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي.