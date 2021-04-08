بـ"بلوزة وشال وجاكيت".. يسرا تحتفل بعيد ميلاد جميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلاد الفنانة جميلة عوض الـ30، بمشاركة العديد من الفنانين، وكان من بينهم مايان السيد.

وارتدت جميلة عوض بلوزة بيضاء بها نقاط سوداء وعليها جاكيت باللون الرمادي وبنطلون باللون اﻷسود، وكان يغلب على اﻹطلالة طابع الكاجوال.

واعتمدت تصفيفة شعر منسدلاً على كتفيها واختارت أن يكون بدون مكياج.

وارتدت النجمة يسرا، بلوزة باللون اللبني، وتميزت بقصة الكب وعليها شال بمزيج من اللونين اللبني والذهبي.

واعتمدت مكياجاً قوياً واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال "عوض" مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في رمضان 2021، ويشارك في بطولته يسرا وباسل الخياط.