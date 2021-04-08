الامارات | «دبي للمأكولات 2021».. رحلة تجارب التذوق الفريدة مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمأكولات 2021».. رحلة تجارب التذوق الفريدة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح مهرجان دبي للمأكولات 2021 الفرصة لعشاق المأكولات ليعيشوا مجموعة من أفضل التجارب الفريدة حتى 17 أبريل الجاري. وذلك لما يتضمنه من فعاليات وعروض مميزة تلبي مختلف الأذواق.

واحتفاءً بمكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، يدعو المهرجان رواده في المدينة للاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، ومن ضمنها الأطباق المميزة، ودروس الطهي، وموائد الشيف والكثير من تجارب تناول الطعام المصممة خصيصاً حسب الطلب، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة. وإضافة لذلك، فقد جرى تمديد أسبوع دبي للمطاعم، لثلاثة أيام إضافية بحيث يستمر حتى 10 أبريل ليتمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بوجبات الغداء والعشاء بأسعار مميزة.

وتقدم فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» أجندة غنية بخبرات حصرية لتناول الطعام بمشاركة مجموعة من أشهر المطاعم في دبي. ويمكن الاختيار ما بين الغداء أو العشاء خلال الأسبوع، مع عرض غداء من طبقين رئيسين، وخيار آخر عبارة عن عشاء من ثلاثة أطباق بأسعار مغرية، حيث تتميز قوائم الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة بمجموعة مختارة من الأطباق الشهية التي لا تقاوم وتقدم بأسعار منافسة، إذ توفر تخفيضات تصل إلى 50% ولثلاثة أيام إضافية.

بينما تقدم فعالية «رحلة في عالم الذواقة» مغامرة فريدة من نوعها من خلال قائمة منتقاة من دروس الطهي «ماستر كلاس» الشيقة، وموائد الطهاة وتجارب تناول الطعام في أماكن فريدة في أنحاء المدينة. ويحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاختيار من بين تجارب عديدة، كتجربة تناول الطعام في الصحراء مع بلاتينوم هيرتاج، أو حضور حصة الطهي مع الشيف بوكا لتعلم طبق الباييلا الذي يشتهر به، بالإضافة إلى عشاء شاعري على الشاطئ في جميرا زعبيل سراي وغيرها الكثير!

وتضم دبي العديد من المطاعم الرائعة غير المعروفة، وفي إطار سعيه لتسليط الضوء على المطاعم غير المعروفة، أصدر مهرجان دبي للمأكولات قائمة تضم 33 مطعماً من أفضل الجواهر الخفية في المدينة بغرض الكشف عن التنوّع المبهر في العديد من المطاعم المستقلة والفريدة.

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