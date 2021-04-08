الامارات | جدل بين الموسيقى والسينما في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بين الموسيقى والسينما في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها الموسيقي النسخة السادسة من «جدل صوتي»، وهي فعالية نصف سنوية تقدم حوارية بين الموسيقى والسينما، حيث تدعو المؤسسة الموسيقيين المقيمين في الإمارات والمنطقة إلى إعداد وأداء مقطوعات أصلية مباشرة أثناء عرض فيلم معيّن.

وتستضيف النسخة السادسة، التي تقام يوم غدٍ، في سينما سراب المدينة بساحة المريجة، فيلم «سيمفونية مصنع أورسوس» (2018) إخراج ياشمينا فويتشيك، بمصاحبة أداء موسيقي حيّ لفرقة الجاز التجريبية «نون»، المكونة من عازف الدرامز راتيش تشادها، وعازف العود محمد حسني، وعازف غيتار البيز ستيف بيدفورد.

فاز الفيلم بجائزة أفضل وثائقي متوسط الطول في مهرجان «هوت دوكس» الكندي الدولي للأفلام الوثائقية (2019)، وهو فيلم تجريبي صامت يستكشف قصة مصنع أورسوس الذي كان أحد أكبر منتجي الآلات الزراعية في أوروبا.

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