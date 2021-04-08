الامارات | «حدائق دبي» تعزز جاذبية الإمارة كأفضل مكان للعيش في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «حدائق دبي» تعزز جاذبية الإمارة كأفضل مكان للعيش في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وفي إطار «خطة دبي الحضرية 2040»، أطلقت بلدية دبي بالشراكة مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مبادرة إعادة تصميم حدائق دبي بمشاركة المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة في مجال التصميم.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري: «إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لخطة دبي الحضرية 2040 يمهد لمرحلة جديدة من العمل، الذي يضع سعادة الإنسان ورفاهيته هدفاً استراتيجياً تتضافر في تحقيقه مختلف الجهود وعلى أكثر من صعيد، ونحن من خلال هذه المبادرة نسعى إلى تحقيق رؤية سموه، وتلبية متطلب مهم تضمنته الخطة في ما يتعلق بالمساحات الخضراء في الإمارة، وحسن توظيفها والاستفادة منها في تحقيق نوعية حياة صحية وإقرار ركائز بيئة مستدامة».

وأعربت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن بالغ تقديرها لبلدية دبي التي تربطها مع «براند دبي» علاقات شراكة ممتدة، منوهة بقيمة التعاون بين مختلف مؤسسات حكومة دبي في إبراز وجهها الحضاري، وفقاً لرؤية طموحة حدد ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأراد من خلالها أن تكون دبي في مقدمة المدن العالمية تقدماً ونجاحاً وإبداعاً، لتظل بذلك وجهةً أولى للمبدعين ونموذجاً للمدن العصرية. وقالت المري: «الأهداف الطموحة التي حددتها خطة دبي الحضرية 2040، تتطلب فكراً مغايراً وغير تقليدي لتأكيد إنجازها وفق التصور العام الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لمستقبل دبي خلال العقدين المقبلين».

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