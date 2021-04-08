الامارات | «فنون العالم دبي».. أعمال وتجارب فنية متاحة للجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون العالم دبي».. أعمال وتجارب فنية متاحة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، فعاليات النسخة السابعة من معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية، محلياً وإقليمياً ودولياً، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد نسخة هذا العام من المعرض، الذي يستمر حتى 10 أبريل الجاري، مشاركة أكثر من 250 فناناً وصالة عرض من 27 دولة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الصارمة، حرصاً على سلامة وصحة المشاركين والزوار.

وسيكون الزوار في اليوم الأول على موعد مع أكثر من 2000 قطعة من مختلف الأنواع الفنية، بدءاً من الوسائط المختلطة والتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى النحت والغرافيتي والفنون الرقمية. كما يضم المعرض أجنحة مخصصة ومثالية للجمهور لاستعراض عدد من الأعمال حول مختلف الموضوعات، مثل الأزياء والموسيقى والرقص والاستدامة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «تغطي نسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي مجالات واسعة ومتنوعة، ويلتزم بتطبيق إجراءات السلامة الصارمة في كل أرجائه، ما يضمن تقديم تجربة رائعة للزوار من مختلف الأعمار، وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي، يواصل معرض فنون العالم دبي استقطاب شعبية واسعة، ونتطلع إلى استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، ضمن بيئة آمنة تُسلط الضوء على دور دبي الرائد في مجال الفنون والفعاليات العالمية».

مناطق مخصصة

نجح معرض الفن الحضري دبي - المساحة المخصصة لفن الغرافيتي وفنون الشارع التي يتولى تنسيقها لويس رايت من معرض «فانداليست آرت» في لندن - في استقطاب اهتمام كبير من الزوار في اليوم الأول للمعرض، بفضل الجلسات الفنية المباشرة المبهرة التي قدمها أبرز الفنانين المحليين والعالميين، بمن فيهم مادي باتشر وفينك 22 وبيور إيفل. من جهة أخرى، يستضيف معرض الفن الحضري دبي منافسة قوية للفوز بمساحة عرض مجانية في نسخة العام المقبل من المعرض.

ونجح ثياتر أوف ديجيتال آرت في إبهار الزوار عبر تقديم تجربتين بصريتين مذهلتين، تحت عنوان «من مونيه إلى كاندينسكي والانطباعيين»، كما تُشارك شرطة دبي بمجموعة مُلهمة من الأعمال الفنية التي تقدمها مجموعة من الضباط الموهوبين، بينما يشهد معرض فنون العالم دبي عرضاً للأزياء يضم مجموعة من الأعمال الفنية القابلة للارتداء والمصنوعة يدوياً من إبداعات المصممة المقيمة في دبي، سمر رأفت.

ورش عمل متنوعة

يقدم رُكن ورش العمل لزوار المعرض الراغبين في تعزيز مهاراتهم الفنية وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة، فرصة المشاركة في سلسلة من ورش العمل التي يُديرها أبرز خبراء القطاع، مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي. بينما تحمل نهاية الأسبوع مجموعة من الفعاليات المشوقة مثل الرسم بالسكين، التي يُقدمها معرض فنون آرتس من دبي، وجلسة رسم مخصصة للأطفال مع معرض أرتيزار الفني الافتراضي، وجلسات التصوير الفوتوغرافي من نيكون للبالغين والأطفال.

وقالت الفنانة المسؤولة عن إدارة ورش العمل، التي تتخذ من دبي مقراً، فالنتينا اليكسيفنا: «أتعاون للعام الثالث مع معرض فنون العالم دبي لتقديم الجلسات الفنية، وأنا متحمسة بشكل خاص لتقديم ورش صنع أكاليل الأزهار وتعليم الرسم، وأحرص خلال الورش على تزويد المشاركين بتوجيهات مفصلة لأتيح لهم ابتكار أجمل القطع الفنية على اختلاف مهاراتهم».

وبهدف تسليط الضوء على المواهب الناشئة في مجال فن صناعة الفخار، تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، معرضاً للمصنوعات الفخارية للفنانين الصغار والكبار من مواطني دولة الإمارات وسكانها، وسيقدم المعرض أعمال الفنانين الصغار الذين تعلّموا فن صناعة الفخار في مركز الجليلة لثقافة الطفل، وأبدعوا قطعاً فنية تتميز بمعايير الحرفية والتكنولوجيا والابتكار.

كما يقيم مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشتَي عمل مسائيتين، اليوم وغداً، لتعليم الأطفال أساسيات صنع السيراميك والفخار، حيث يتعرّف المشاركون إلى مواد وأساليب صنع قطع السيراميك وكيفية تحويلها إلى أشكال إبداعية بالاعتماد على مخيّلتهم.

معايير السلامة

تراعي فعاليات معرض فنون العالم دبي 2021 التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة المُوصى بها من قبل الجهات المعنية، حيث نجح مركز دبي التجاري العالمي في إثبات قُدرته على تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات الأمان لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة وتنظيم المعارض العالمية.

• 2000 قطعة فنية من أكثر من 27 دولة.

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