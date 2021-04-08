الامارات | «دايناميك».. دبي تستقطب السينمائيين بخدمات وإمكانات متطوّرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دايناميك».. دبي تستقطب السينمائيين بخدمات وإمكانات متطوّرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز «دايناميك للتدريب المتقدم» عن فتح أبوابه أمام صناعة الأفلام، بدعم من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ليصبح بذلك أول موقع للتصوير القائم على الطيران في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وكان الموقع قد أُستخدم، أخيراً، كموقع تصوير عدد من أفلام الإثارة والحركة.

وقال المدير العام لشركة خانصاحب للاستثمار، عامر خانصاحب: «إن أكاديمية دايناميك في دبي الجنوب هي المنشآة الوحيدة المتكاملة في العالم، التي تستضيف التدريب لمجموعة كاملة من أنواع الطائرات التجارية وطائرات الأعمال، وذلك إلى جانب احتضانها بيئات محاكاة الأجواء القطبية والغابات والبيئات البحرية. ونحن نتطلع إلى تقديم خدماتنا لمجتمع صناعة الأفلام على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال هذا المرفق المميز بتنوّع تجاربه». وقال مدير العمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سعيد الجناحي: «إن دبي تلعب دوراً متزايد الأهمية، باعتبارها موقعاً جذاباً لشركات الإنتاج العالمية، وسيمثل هذا الموقع، الذي يتيح إمكانية التصوير القائم على الطيران، إثراء مواقع التصوير التي تقدمها دبي من معالم سياحية وتاريخية وتراثية، إضافة إلى الطبيعة الجذابة والتضاريس المتنوّعة التي تتناسب مع مختلف أنواع إنتاج الأفلام. وستواصل دبي مسيرتها كمركز إنتاج عالمي يمكنه تلبية احتياجات الإنتاج بجميع أنواعه». ويتميز مركز دايناميك بمرونة ساعات التشغيل، إذ تزيد مساحته الأرضية الإجمالية على 4500 متر مربع مجهزة بالكامل بأجهزة محاكاة طائرات تجارية، واثنين من أجهزة محاكاة طائرات رجال الأعمال، واحدة ذات هيكل واسع والأخرى ذات هيكل ضيق، ومحاكيات أبواب الطائرات، ووحدة إطفاء، وغرف تدريب على البقاء ذات أنماط معينة، ومسبح بمؤثرات خاصة.

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