القاهرة - سمر حسين - ماما

حرصت داليا الحزاوي، مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر، على تقديم عدة نصائح للطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد في شهر رمضان المبارك.

وقالت في حديثها لـ«هُن»: «بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، ونواجه هذا العام أجواء مختلفة، فمازالت جائحة كورونا مستمرة، وهناك تخوفات من زيادة الأعداد، وأيضا مازالت المدارس مستمرة و الطلاب يستعدون لخوض الامتحانات الشهرية، ويعاني أولياء الأمور من عدم قدرة الأبناء على تنظيم الوقت خلال الشهر الكريم».

وقدمت «الحزاوي» مجموعة من النصائح للأمهات تساعد الطلاب على المذاكرة في شهر رمضان.

نصائح للأمهات لمساعدة الطلاب على المذاكرة في رمضان

- يجب تنظيم الوقت والتخلص من الأشياء المشتتة للانتباه مثل مشاهدة التليفزيون، خاصة وأنه في شهر رمضان تزداد البرامج والمسلسلات لذا يجب تحديد ما يشاهدة الطالب في رمضان بوقت محدد.

- إعداد جدول بالدروس التي نريد إنجازها، فالجدول يسهم إلى حد كبير في إدارة الوقت بشكل أفضل.

- ضرورة اتباع العادات الغذائية السليمة وتناول الغذاء الصحي، وخصوصا الأغذية التي تساعد على زيادة التركيز وتقوي الذاكرة، والابتعاد عن الأغذية الدسمة التي تسبب الإحساس بالخمول.

- ضبط موعد النوم، فيلزم أن يحصل الأبناء على قسط كاف من النوم لأن قلة النوم تفقد الطالب تركيزه أثناء المذاكرة.

- الحرص على شرب قدر كاف من المياه والسوائل في فترة الإفطار حتى صلاة الفجر.

- تجنب المذاكرة بعد الإفطار مباشرة، ويفضل أن يبدأ الطالب في المذاكرة بعد الإفطار بساعتين.

- يمكن الاستعانة بالفيديوهات التعليمية في أوقات الصيام لتحقيق استفادة الطالب.

وقد أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد عقد الامتحانات في رمضان ستكون بعيدة جدًا عن موعد الإفطار، كما أنها ستكون امتحانات بسيطة، وأضاف قائلًا: «يا ريت نركز على مذاكرة المحتوى المحدد للطلاب، ونؤكد أن الامتحانات ستكون مباشرة وسهل وخالية من المشاكل».