قبل وفاتها.. فيديو للطفلة ريماس وهي تتعلم كتابة الألوان بالمدرسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل حضانة الطفلة ريماس، 8 سنوات، التي عثر على جثتها أهالى دكرنس في محافظة الدقهلية وعليها آثار تعذيب وتعدٍ، وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدة صور للطفلة «الضحية».

وظهرت الطفلة في الفيديو أثناء الكتابة على السبورة وهي تتعلم كيفية كتابة الألوان في إحدى الحصص الدراسية، بالصف الأول الإبتدائي.

تفاصيل مقتل الطفلة ريماس

عثر الأهالي على جثة الطفلة ريماس وبها 3 طعنات بالرقبة والكتف والجانب، بعد خروجها لشراء العيش لأسرتها، وعُثر على جثتها بالصدفة داخل إحدى العمارات في شارع الإسعاف بدكرنس.

حينما خرج شاب يسكن في نفس منطقة ريماس صاعدا إلى سطح بيته، ليفاجأ بجثة الطفلة الصغيرة مسجاة على السلم الخاص بعمارته، على الفور اتصل بالشرطة، وتجمع الأهالي وحضر أهل ريماس إلى منطقة وجودها.

كشفت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة عن الشاب الذي خطف الطفلة ريماس، حيث تجول معها في الشارع بعدما أخبرها بأنه سيذهب بها إلى والدها، فذهبت معه، ولكن رجال الشرطة تعرفوا عليه، وتم إلقاء القبض عليه.

وتم اكتشاف الجثة في الواحدة ظهرا، مع تجمع الأهالي حولها مطالبين بالقصاص، وفرقتهم قوات الشرطة حتى يتمكنوا من إخراج الجثة، وجرى تشريحها بعد عرضها على الطب الشرعي، ودفنت الطفلة صباح اليوم، تحديدا في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، في مشهد مهيب، حضره مئات من الأهالي، ودفنت ريماس في مقابر دكرنس الجديدة.