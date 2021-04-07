نجوى فؤاد: تزوجت 6 مرات منهم واحدة عرفي.. ولو في وقت كانوا وصلوا 20 (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، ضيفة على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، وتحدثت من خلاله عن جوانب من حياتها الشخصية وأزواجها، موضحةً أعدادهم وكواليس البعض منهم العرفي منهم والرسمي.

نجوى فؤاد توضح عدد زيجاتها

وقالت الفنانة خلال الحلقة، «اتجوزت 6 مرات منهم مرة واحدة عرفي، لم أتزوج 10 مرات فين الوقت ياريت كان فيه الوقت كانوا يبقوا 20، وكنت أتمنى أن يستمر زواجي بأحمد فؤاد حسن الذي كان بمثابة زوجي وحبيبي وأبويا وهو اللي عملني بعد ربنا».

نجوى فؤاد: أقرب زوج لقلبي كان الأخير

وعن أقرب أزواجها، قالت الفنانة نجوى فؤاد،:«أقرب زوج إلى قلبي كان آخر واحد، والغلط مكنش منه بس أنا كمان كان عليا جزء من الغلط لأني كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صحبتي لأني اتحطيت تحت الأمر الواقع ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتي كلها».

وكانت الفنانة نجوى فؤاد، صرحت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، خلال برنامج «رأي عام»، إنها اعتزلت الفن منذ 19 عامًا، إذ قالت، :«كان يوم رأس السنة، ورفضت وقتها تجديد عقدي مع الفندق للرقص عام آخر، لم أفكر في العودة مرة أخرى مثل الفنانة فيفي عبده».

وتابعت الفنانة خلال اللقاء: «مصاريف الفن كثيرة، والحمد لله مستورة وثروتي هي الناس، قررت اعتزال الرقص في لحظة مفاجئة ودون تفكير ولا أعرف السبب، وبعد الاعتزال كنت أرغب في الزواج والاستقرار الأسري، الراقصة مش بالصورة اللي الناس شايفاها، وفي راقصات ربت أجيال، آخر أفلامي كان (خلطة فوزية)، و(أرض النفاق) مع محمد هنيدي، وداخله فيلم السبت المقبل (كافيه)، ولا أعرف كل طاقم العمل عدا رانيا محمود يوسف والمنتج علاء مرسي».